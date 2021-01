ATP : Le classement pris en compte sur 24 mois et demi

L’ATP a fait une petite mise à jour dans le règlement concernant son classement hebdomadaire. Afin de ne pas pénaliser les joueurs ne souhaitant pas jouer en cette période de pandémie de coronavirus ou ne pouvant pas jouer pour cause de test positif, l’instance du tennis masculin mondial avait décidé, en juillet dernier, alors que le classement était gelé depuis le 16 mars, de prendre en compte les résultats entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2020 pour établir son classement, et non pas les 18 meilleurs résultats sur les 52 dernières semaines comme le veut la tradition.

Ainsi, un joueur qui avait remporté un tournoi en 2019 et déclaré forfait en 2020 (comme Rafael Nadal à l’US Open, par exemple), pouvait conserver les points de sa victoire, seul le meilleur résultat étant pris en compte pour les tournois s'étant déroulé en 2019 et en 2010 (ce qui n'a pas été le cas pour Wimbledon, par exemple). En octobre, l’ATP avait annoncé que la période de résultats prise en compte était prolongée jusqu’au 1er mars 2021, précisant qu’aucun tournoi n’était considéré comme obligatoire.

Seuls les résultats de 2021 compteront pour le Masters

Et cette semaine, l’ATP a encore prolongé la période, jusqu’au 15 mars, c’est-à-dire, si tout va bien, après les tournois de Doha, Marseille et Santiago et avant les tournois d’Acapulco et Dubai. Les meilleurs résultats sur les 24 derniers mois et demi seront donc pris en compte.L'ATP a également tenu à préciser que concernant la course au Masters de Turin (qui va remplacer Londres à partie de cette année) et du Masters des moins de 21 ans de Milan, seuls les résultats de l'année 2021 compteront. La WTA n'a quant à elle pas encore communiqué sur sa formule de classement pour la saison 2021.