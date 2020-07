ATP : Le bout du tunnel pour Del Potro ?

Hoy vine a pasar el día con mi amiga!

Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha... https://t.co/zOaMR7TWbr

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) July 20, 2020

Del Potro reviendra-t-il en 2020 ou 2021 ?

Le bout du tunnel pour Juan Martin del Potro ? Il y a treize mois, lors du tournoi du Queen’s, le joueur argentin s’était fracturé la rotule du genou droit, huit mois après avoir subi la même blessure à Shanghaï. Opéré dans la foulée à Barcelone, il avait dû passer sur le billard une deuxième fois il y a six mois, à Miami, car il souffrait toujours, à la fois quand il essayait de s’entraîner, mais aussi dans sa vie quotidienne, comme pour monter les escaliers. Ces derniers jours, alors que le circuit ATP est toujours sur pause, l’Argentin de 31 ans (128eme mondial) a visiblement franchi une nouvelle étape dans sa guérison, puisqu’il a recommencé à s’entraîner à Buenos Aires. «Bien que je n’aie pas encore de programme pour mon retour, une fois de plus je prends toutes les précautions pour continuer à faire ce que j’aime. Merci à tous pour l’amour que vous me donnez », a-t-il écrit sur Instagram. Le journal argentin La Nacion a quant à lui publié le témoignage d’une personne ayant assisté à l’entraînement : « Il ne bouge pas beaucoup sur le court, il fait attention à lui, mais l’impact de la balle est le même qu'en temps normal. »Juan Martin del Potro s’entraîne avec ses compatriotes Leonardo Mayer, Guido Pella ou encore Juan Londero, qui ont reçu l’autorisation de s’entraîner par le ministère du Tourisme et des Sports, car ils ont le statut de « sportifs olympiques ». La population de Buenos Aires et sa grande banlieue est confinée depuis le 20 mars, mais le confinement s’est légèrement assoupli depuis ce lundi, dans un pays où le coronavirus a tué 2260 personnes depuis le début de la pandémie.(qui reprendra le 14 août, si tout va bien) pour les trois derniers mois de la saison, ou s’il préférera se concentrer déjà sur 2021.