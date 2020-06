ATP : Le beau geste de Pouille

Un bien joli geste. Lucas Pouille a décidé de prendre en charge tout ou partie des frais d’adhésion des enfants du club de Loon-Plage pour la saison 2020-2021. "Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, notre plus fidèle adhérent et membre de l’équipe 1, Lucas Pouille, a décidé de venir en aide aux Loonois de 3 à 12 ans pour la découverte du tennis en prenant en charge jusqu’à la totalité de l’adhésion dans certains cas", déclare le club dans un message publié sur Facebook. Natif de Grande-Synthe, le 58e joueur mondial a effectué ses débuts dans le club des Hauts-de-France, qui l’avait d’ailleurs inscrit dans la liste des sélectionnables pour les derniers championnats de France Interclubs.



Touché au coude, celui avait manqué la phase finale de la Coupe Davis avait aussi dû déclarer forfait pour cette compétition qui lui tient à cœur. Il est aujourd’hui de nouveau arrêté, car il souffre encore du coude droit. Une blessure qui l’a contraint à renoncer à disputer la suite de l’Ultimate Tennis Showdown, la compétition aux règles très originales lancée par Patrick Mouratoglou dans son académie de Sophia-Antpolis. Pouille (26 ans) avait pu disputer deux rencontres, perdues à la mort subite contre Feliciano Lopez et Elliot Benchetrit, le premier week-end, avant d’être remplacé par son compatriote Corentin Moutet pour la suite de la compétition. "J'ai pris beaucoup de plaisir. Premièrement, parce que je suis retourné sur un court et deuxièmement, le format est vraiment super", commentait-il alors dans une interview accordée à L’Equipe.