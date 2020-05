ATP : Le 589eme mondial métamorphose un court en deux semaines

Arthur Reymond, 21 ans et 589eme joueur au classement ATP, voulait vraiment continuer le tennis durant le confinement. « J’ai su qu’il y avait un court abandonné pas loin de chez moi, et avec mon père, on a décidé de le refaire à neuf, explique le 54eme joueur français à Welovetennis.com. On a travaillé chaque jour pendant une heure, comme le permettait le confinement. Mon père avait une entreprise dans le bâtiment, donc on a pu trouver des solutions techniques. On y allait le matin. On a fabriqué des outils spéciaux, on a beaucoup transpiré et arraché des racines, c’était dingue. Jamais on ne s’est découragés. »







Le résultat et surtout ses différentes étapes sont absolument remarquables. « Dès qu’un couloir était nickel, j’ai testé la surface, poursuit le jeune Toulousain. C’était vraiment dingue. Et puis, une fois que le court était propre, on a posé les outils. Le lendemain, on est venu en mode entraînement. C’était magique. Il y avait quelques faux rebonds, mais ce n’était pas bien grave. » Reymond assure que ce court fait désormais partie de son « histoire de joueur de tennis » et qu'il continuera à venir s'y entraîner.