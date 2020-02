ATP : La retraite ? Federer n’y pense toujours pas

Le 8 août prochain, Roger Federer fêtera ses 39 ans, mais pas question pour lui de parler de retraite ! Le tennisman suisse, toujours classé au troisième rang mondial, a été interrogé à ce sujet ce jeudi, à la veille de son match de charité contre Rafael Nadal dans le stade de football du Cap en Afrique du Sud, et il a n’a pas annoncé de date, loin de là ! « Il n’y a rien de nouveau concernant ma retraite ni aucun plan pour arrêter de jouer. Ma famille est en bonne santé, ma femme se sent bien avec cette vie et je me sens très bien. Je pense que je peux toujours jouer au plus haut niveau, comme je l’ai fait une nouvelle fois en Australie. Je suis heureux de continuer à jouer. On ne sait jamais, mais pour le moment, je n’ai aucune intention de prendre ma retraite. »

Demi-finaliste de l’Open d’Australie, où il a été éliminé par le futur vainqueur Novak Djokovic dans un match où il était diminué par une blessure à l’aine, Roger Federer a eu besoin de cinq sets pour se défaire de John Millman (47eme) et Tennys Sandgren (100eme) dans les tours précédents. On devrait le revoir en compétition la semaine du 24 février à Dubai, un tournoi qu’il a déjà remporté à huit reprises.