ATP : La publicité géniale de Paire

Benoit Paire passe un cap sur sa légendaire absence de "chatte", en décidant de s'en amuser dans une publicité pour une application de loterie. On le voit d'abord envoyer un service dans le filet et un revers dans la bâche à l'entraînement, ce qui lui provoque un traditionnel "Toujours pareil, jamais de chatte, complètement nul". En allant s'asseoir, il se saisit alors de son téléphone et joue à la fameuse loterie, gagnant... cinq millions d'euros. De quoi changer d'état d'esprit : "Mais non ! La chatte, la chatte, la chatte ! J'ai gagné cinq millions, c'est énorme ! La chatte !" Le n°2 français (29eme joueur mondial) jette alors sa bouteille par terre et enjambe le filet, mais de joie bien sûr. Avant de conclure : "Pour gagner à ce jeu, il faut de la chatte, vraiment !"

En 2019, quelques mois après avoir popularisé cette expression face à Kei Nishikori à Roland-Garros, il s'en était expliqué sur le plateau de Canal+ : "Il avait eu un peu de réussite, je l'ai signalé et j'avais envie que tout le monde l'entende ! Je suis nature, j'essaie de dire un minimum de choses sur le court, mais après les émotions ressortent... Je suis très sensible, parfois j'oublie qu'il y a des micros. Je regrette toutes ces phrases, mais ça fait partie de moi. On n'arrive pas toujours à gérer selon la situation, j'en suis désolé." Un an et demi plus tard, et malgré de longs mois où Paire a été privé de jeu comme tout le monde, celui-ci a tout de même eu le temps de nous prouver qu'il était toujours aussi incapable de se maîtriser...