ATP : La proposition de Djokovic pour aider les mal classés

Le circuit ATP est suspendu depuis début mars, et jusqu’au 12 juillet inclus en raison de la pandémie de coronavirus. Les joueurs ne peuvent donc plus gagner leur vie en jouant des tournois, et si cette pause ne va pas causer de gros problèmes financiers pour les meilleurs mondiaux, ce n’est pas le cas des joueurs classés en dehors du Top 100. Le 7 avril dernier, l’entraîneur de Serena Williams Patrick Mouratoglou avait lancé un appel pour que les instances du tennis aident financièrement les moins bien classés. Ce samedi, Jon Wertheim, journaliste à Sports Illustrated, révèle la proposition de Novak Djokovic (validée par Rafael Nadal et Roger Federer), président du Conseil des joueurs de l’ATP, pour aider ses pairs classés au-delà de la 100eme place mondiale.

Les joueurs du Top 5 donneraient 27 000 euros chacun

Le Serbe propose qu’un fonds de solidarité soit créé, dans lequel les cinq meilleurs joueurs du monde donneraient 30 000 dollars (27 588€) chacun, les joueurs classés de la 5eme à la 10eme place 20 000 dollars (18 392€), ceux classés de la 10eme à la 20eme place 15 000 dollars (13 794€), ceux classés de la 20eme à la 50eme place 10 000 dollars (9 196€) et ceux classés de la 50eme à la 100eme place 5000 dollars (4598€). Les 20 meilleures paires du monde donneraient quant à elle 5000 dollars chacune. Cela ferait donc un total de 1,05 millions de dollars (965 584€). De plus, les tournois du Grand Chelem donneraient 500 000 dollars chacun (459 802€). Même si cela n’est pas spécifié par le journaliste de Sports Illustrated, il semblerait que les joueurs classés de la 100eme à la 600eme place pourraient bénéficier de ce fonds.

Environ 10 000 euros pour chaque joueur

Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal proposent également que la moitié du prize-money alloué au prochain Masters de Londres aille à ce fonds de solidarité. Et si le Masters ne peut pas avoir lieu, ce sera le prize-money de l’Open d’Australie 2021. Reste désormais à savoir si l’ATP va valider cette proposition, et si la WTA va en faire de même. Si elle est validée, cela représenterait en tout cas une somme de 10 000 euros par joueur environ. A titre d’exemple, le 101eme mondial, le Finlandais Emil Ruusuvuori, âgé de 20 ans, a gagné 62 300 euros en tournois depuis le début de l’année, et la 101eme mondiale, la Russe Varvara Gracheva (19 ans) en a gagné 42 000. Evidemment plus que le commun des travailleurs, mais une fois déduits les frais de voyage (en Australie notamment) et les salaires du staff, il ne reste plus énormément d’argent. Et il va falloir tenir jusqu’à mi-juillet, au mieux.