ATP : La participation aux tournois en France conditionnée à la vaccination

Cette fois, la donne est très claire ! Alors que l’Assemblée Nationale a finalement voté la loi mettant en place le passe vaccinal en lieu et place du passe sanitaire, l’ATP a pris toute la mesure de ces nouvelles dispositions concernant les tournois organisés dans l’Hexagone. En effet, alors que le monde du tennis est encore secoué par « l’Affaire Djokovic », avec le numéro 1 mondial qui a été expulsé d’Australie, l’instance gestionnaire du circuit professionnel masculin a précisé les règles en la matière et qui seront applicable dès le 24 janvier prochain, date à laquelle le tournoi Challenger organisé à Quimper va débuter. Dans un communiqué transmis aux joueurs, l’ATP précise clairement que « les joueurs non-vaccinés ne pourront pas participer aux tournois en France ». Plus précisément, il est annoncé que « les joueurs devront être entièrement vaccinés pour pouvoir concourir » mais il reste la possibilité de présenter « un certificat médical les dispensant de la vaccination pour des raisons médicales ».

L’ATP a encore des éléments à éclaircir

Si les règles sont claires concernant les joueurs ayant été vaccinés contre le coronavirus ou encore ceux qui, pour raisons médicales, ne peuvent pas recevoir leurs doses, l’ATP admet qu’il reste des zones d’ombres, notamment concernant les joueurs ayant récemment contracté le virus. La question est de savoir si, dans ce cas de figure, l’injection d’une seule dose de vaccin permettra de participer aux tournois hexagonaux. « Nous sollicitons des éclaircissements de la part de la Fédération Française de tennis (FFT) ainsi que du gouvernement français avant de vous fournir une mise à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles », ajoute l’ATP dans son communiqué. Si le président de la FFT Gilles Moretton avait pu instiller le doute quant à la vaccination obligatoire pour les joueurs en vue de Roland-Garros, la prise de position de l’ATP vient confirmer la clarification récemment faite par le gouvernement. Il n’y aura pas d’Internationaux de France pour ceux qui refusent la vaccination.