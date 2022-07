ATP : La fin du calendrier 2022 dévoilée, sans la Chine

Les tennismen vont enfin pouvoir définir leur programme de l'automne ! Il aura en effet fallu attendre le 21 juillet pour connaitre la fin définitive du calendrier ATP de la saison 2022, qui n'avait été dévoilé dans un premier temps que jusqu'à mi-septembre. Et comme en 2020 et en 2021, le circuit ne fera pas étape en Chine, en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit toujours et qui a contraint le pays à prendre des mesures drastiques. Les tournois de Shanghai, Pékin, Chengdu et Zhuhai n'auront donc pas lieu. Après l'US Open, dont la finale se tiendra le 11 septembre, une semaine sera consacrée à la Coupe Davis, puis la semaine du 19 septembre, les joueurs auront le choix entre les tournois ATP 250 de Metz en salle ou de San Diego en plein air (ou la Laver Cup de Londres pour ceux qui y seront conviés). Le tournoi californien a reçu une licence d'un an. La semaine suivante, en plus de Sofia, habitué du calendrier, deux autres tournois ATP 250 se tiendront à Séoul (en extérieur) et à Tel-Aviv (en salle). Eux aussi ont reçu une licence d'un an. Après les tournois ATP 500 de Tokyo et Nur-Sultan (qui monte en grade après avoir été classé ATP 250 pendant deux ans) la semaine du 3 octobre, les tennismen pourront disputer un tournoi ATP 250 en salle à Florence ou à Gijon la semaine du 10 (licence d'un an). La semaine suivante, ils auront le choix entre trois tournois ATP 250 : les habituels Anvers et Stockholm (indoor), mais aussi Naples (en extérieur), qui fait son apparition pour une saison. Le tournoi de Moscou, qui devait se dérouler en même temps, est quant à lui suspendu en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une fin de saison classique

Enfin, la saison se conclura de façon classique : les ATP 500 de Bâle et Vienne la semaine du 24 octobre, le Rolex Paris Masters du 31 octobre au 6 novembre, le Masters NextGen de Milan du 8 au 12 novembre, le Masters de Turin du 13 au 20 novembre et la phase finale de la Coupe Davis du 23 au 27 novembre. « En tant que sport mondial, nous continuons à gérer les impacts de la pandémie. Les annulations d'événements sont une triste réalité, et nous souhaitons bonne chance aux membres et fans du tournoi concernés. Dans le même temps, il est incroyablement encourageant de voir de nombreuses grandes villes se mobiliser pour accueillir le tennis de l'ATP Tour cette saison. Cela montre le fort intérêt international pour notre produit et valide l'approche agile que nous avons adoptée pour répondre à des circonstances en évolution rapide. Nous tenons à remercier toutes les parties prenantes impliquées dans ce processus et nous attendons avec impatience une seconde moitié de saison passionnante », a réagi le président de l’ATP Andrea Gaudenzi.