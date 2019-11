ATP : La déclaration d’amour de Federer à Nadal

Loin des yeux, loin du cœur ? Ce n’est pas le cas pour Roger Federer et Rafael Nadal ! Alors que le Suisse dispute actuellement une tournée en Amérique du Sud (Argentine, Chili…) avec plusieurs matchs contre Alexander Zverev au programme, et que l’Espagnol joue la Coupe Davis à Madrid avec la Roja, Federer a complimenté son grand rival, quand il lui a été demandé dans une interview ce qu’il pensait du n°1 mondial : « Rafa est une personne formidable, un immense sportif. Qui aurait pu imaginer qu’il termine l’année numéro 1 après l’avoir été pour la première fois il y a onze ans ? Les observateurs disaient qu’il aurait une carrière courte, qu’il serait blessé, mais il a su faire évoluer son jeu. Il a réalisé une excellente saison et il finit avec 19 titres du Grand Chelem. J’ai beaucoup appris de lui. C’est un grand champion pour le sport. Je suis heureux d’avoir partagé avec lui les combats que nous avons eu à Wimbledon, à Roland-Garros ou encore à l’Open d’Australie. Il sera peut-être le meilleur joueur de tous les temps ». On attend désormais la réponse du Majorquin.