ATP : L'« Adria Tour » voulu par Djokovic pourra compter sur Thiem et Dimitrov

Novak Djokovic n’est pas décidé à rester inactif jusqu’à la reprise du circuit ATP. Alors qu’il n’y aura pas de tournois officiels avant la fin du mois de juillet, le Serbe a officialisé ce vendredi une initiative baptisée « Adria Tour ». Il s’agit d’une série de tournois qui sera itinérante dans la région des Balkans et organisé entre le 13 juin et le 5 juillet prochain. La tournée sera lancée dans le pays natal de Novak Djokovic, la Serbie, avec une étape à Belgrade les 13 et 14 juin avant de passer par Zadar, en Croatie, les 20 et 21 juin. Le Monténégro accueillera la troisième étape dans une ville qui n’a pas encore été précisée les 27 et 28 juin avant un final en Bosnie-Herzégovine, à Banja Luka les 3 et 4 juillet. Pour conclure ce mois de compétition, Novak Djokovic affrontera lors d’une exhibition le Bosnien Damir Dzumhur à Sarajevo pour un match qui sera riche en symboles.

La question du huis clos pas encore tranchée

Cet « Adria Tour » organisé par Novak Djokovic pourra compter sur la présence du numéro 1 mondial. Le Serbe a également convaincu Dominic Thiem et Grigor Dimitrov de le rejoindre dans cette initiative qui permettra de lever des fonds pour plusieurs œuvres de charité et aider des projets humanitaires. Viktor Troicki a également donné son accord pour prendre part à cette série de tournois exhibition. Les huit joueurs engagés dans chaque étape de l’« Adria Tour » seront divisés en deux groupes de quatre. Chaque joueur disputera deux matchs le premier jour avant de conclure la phase de groupes le dimanche en début de journée. La finale aura lieu en fin de journée entre les deux premiers de groupe. Tous les matchs seront disputés en deux manches gagnantes et seront diffusés à la télévision. Toutefois, Novak Djokovic et ses équipes n’ont pas encore décidé si l’ensemble des tournois seront disputés à huis clos ou si un nombre limité de spectateurs pourront assister aux duels.