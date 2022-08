ATP : Kyrgios grimpe de 26 places, Hurkacz retrouve le Top 10, Bonzi de retour dans le Top 50

Hurkacz et Bonzi pas malheureux

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au lundi 8 août 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 615

Benjamin Bonzi (FRA) 919 (+2)



Arthur Rinderknech (FRA) 695 (+2)

Adrian Mannarino (FRA) 69 (-3)

Quentin Halys (FRA) 659 (-2)

Hugo Gaston (FRA) 657 (-2)

Richard Gasquet (FRA) 610 (-7)

Constant Lestienne (FRA) 573

Nick Kyrgios (27 ans) vainqueur à Washington pour son premier tournoi disputé depuis son incroyable quinzaine à Wimbledon, où il avait atteint la finale et ne s'était incliné que contre Novak Djokovic alors qu'il n'avait jamais disputé de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Il ne fallait évidemment pas chercher plus loin le grand gagnant de la semaine. En toute logique,, certes bien loin encore de son meilleur classement : 13eme, en octobre 2016.L'autre bonne affaire du jour est à mettre à l'actif d'Hubert Hurkacz.Paradoxalement, Hurkacz s'est fait sortir d'entrée à Washington (face à Ruusuvuori). L'absence dans la capitale des Etats-Unis de Jannik Sinner, désormais 12eme, profite néanmoins au vainqueur du tournoi de Halle en juin dernier. Benjamin Bonzi n'a pas tout perdu lui non plus à Washington. Certes, le toujours numéro 2 français derrière Gaël Monfils (20eme) a lui aussi quitté le tableau dès le premier tour, après sa défaite contre l'Américain Eubanks. Il monte pourtant de deux rangs (49eme) etA Montréal, Bonzi retrouvera un autre Américain Frances Tiafoe, qui lui avait joué un vilain tour lors du dernier Roland-Garros.Alexander Zverev (ALL) 6 760Rafael Nadal (ESP) 5 620Carlos Alcaraz (ESP) 5 035Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 000Novak Djokovic (SER) 4 770Casper Ruud (NOR) 4 685Andrey Rublev (RUS) 3 710Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 490Hubert Hurkacz (POL) 3 015 (+1)