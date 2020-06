ATP : Kyrgios-Becker, le clash !

Don’t like no #rats ! Anybody telling off fellow sportsman/woman is no friend of mine! Look yourself in the mirror and think your better than us...@NickKyrgios @farfetch

— Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020

"Balance" contre "Tronche de cake"



@TheBorisBecker is a bigger doughnut than I thought. 😂😂 can hit a volley, obviously not the sharpest tool in the shed though.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 30, 2020

Déjà en bisbille avec plusieurs joueurs actuels, et en particulier Novak Djokovic, dans la tourmente après l’annulation de l’Adria Tour suite à plusieurs tests positifs au Covid-19 parmi les joueurs, dont le numéro un mondial lui-même, Nick Kyrgios, qui l'avait qualifié d’"irresponsable", a aussi vertement critiqué Alexander Zverev,alors qu’il avait affirmé respecter une période de quatorzaine suite à sa participation à la tournée exhibition du Serbe.Et ces critiques ont visiblement irrité Boris Becker, qui n’a pas manquer de le faire savoir sur les réseaux sociaux, où il a pris la défense de son jeune compatriote. "(balances, ndlr). Ceux qui dénoncent leurs collègues sportifs ne sont pas mes amis. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi si tu es meilleur que nous", a lâché la légende du tennis allemand sur Twitter. Et le 40joueur mondial lui a vite répondu : "Pour l'amour de Dieu, Boris, ce n'est pas une compétition et je ne balance personne.. Tout simplement."Les deux hommes n’en sont pas restés là. "Alexander Zverev n'a pas respecté la période de quatorzaine et devrait avoir honte de lui. Il est un modèle pour de nombreux fans de tennis. Mais je n'aime toujours pas les rats", a alors rétorqué l’ancien entraîneur de Djokovic. Mais c’était sans compter sur la répartie de Kyrgios, passé maître dans l’art du clash : "Boris Becker est une plus grosse tronche de cake que ce que je croyais..". Il serait un incroyable exemple pour les jeunes", a répondu l’Allemand, tentant en vain d’apaiser la situation tout en rappelant que "ce qu’il se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire." Mais Kyrgios a eu le dernier mot. "Ne fais pas comme si tu étais mon ami, maintenant que je t'ai remis à ta place", a-t-il ainsi lancé avant de conclure cet échange en demandant à Zverev de se comporter en homme et de s’expliquer, et non pas de délivrer "d’autres excuses classiques faites par (son) manager"…