ATP - Kitzbühel : Un dernier carré trusté par les qualifiés et sans Diego Schwartzman

Le tournoi ATP de Kitzbühel a de grandes chances de sacrer un vainqueur inédit sur le circuit professionnel masculin. En effet, Laslo Djere sera le seul joueur en lice ayant déjà remporté un tournoi, c’était l’an passé à Rio de Janeiro. Le Serbe s’est qualifié pour les demi-finales dans la station de ski autrichienne aux dépens de la dernière tête de série encore en lice, Diego Schwartzman. Après un premier set accroché et conclu au jeu décisif, le 81eme joueur mondial, qui a dû passer par les qualifications pour entrer dans le tableau principal, a rapidement tenu un double break avant une timide réaction du 13eme mondial qui, après avoir effacé un break de retard, s’est incliné sur son service (7-6, 6-3 en 1h55’). L’adversaire de Laslo Djere ce samedi lors des demi-finales sera Yannick Hanfmann. L’Allemand, issu des qualifications, est sorti vainqueur du duel l’opposant à son compatriote Maximilian Marterer (6-2, 7-5 en 1h19’). Dans la partie haute du tableau, la deuxième demi-finale concernera un troisième joueur ayant dû passer par les qualifications. En effet, Marc-Andrea Huesler s’est joué de Feliciano Lopez. Le 303eme joueur mondial a dominé le 57eme au classement AT¨en deux manches (6-4, 6-3 en 1h25’). L’adversaire du Suisse sera Miomir Kecmanovic, tombeur de Federico Delbonis en trois manches (6-4, 6-7, 7-5 en 2h35’).



KITZBÜHEL (AUTRICHE, ATP 250, terre battue, 400 335€)

Tenant du titre : Dominic Thiem (AUT)



Demi-finales

Huesler (SUI, Q) - Kecmanovic (SER)

Hanfmann (ALL, Q) - Djere (SER, Q)



Quarts de finale

Huesler (SUI, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Delbonis (ARG, Q) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Hanfmann (ALL, Q) bat Marterer (ALL, Q) : 6-2, 7-5

Djere (SER, Q) bat Schwartzman (ARG, n°2) : 7-6 (2), 6-3



Huitièmes de finale

Huesler (SUI, Q) bat Fognini (ITA, n°1) : 6-1, 6-2

Lopez (ESP) bat Pella (ARG, n°7) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Delbonis (ARG, Q) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 7-5, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-2



Marterer (ALL, Q) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-1, 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Lajovic (SER, n°3) : 4-6, 6-3, 6-4

Djere (SER, Q) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 6-4

Schwartzman (ARG, n°2) bat Ofner (AUT, WC) : 6-2, 2-6, 7-5



1er tour

Fognini (ITA, n°1) - Bye

Huesler (SUI, Q) bat Ruusuvuori (FIN, WC) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)

Lopez (ESP) bat Herbert (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Pella (ARG, n°7) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-0



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Delbonis (ARG, Q) bat Londero (ARG) : 6-4, 6-0

Thompson (AUS) bat Millman (AUS) : 6-3, 6-4, 7-6 (2)

Kecmanovic (SER) bat Nishikori (JAP, n°6) : 4-6, 6-4, 6-2



Hurkacz (POL, n°5) bat J.Sousa (POR) : 6-3, 7-5

Marterer (ALL, Q) bat Novak (AUT, WC) : 7-6 (6), 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-2

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, Q) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°8) : 6-1, 3-6, 7-6 (2)

Sinner (ITA, WC) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 6-3, 6-2

Ofner (AUT, WC) bat Albot (MDA) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye