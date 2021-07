ATP - Kitzbühel : Troisième quart de finale de suite pour Rinderknech

Si les joueurs français brillent à Tokyo, avec les qualifications de Jérémy Chardy et Ugo Humbert, Arthur Rinderknech n’est pas en reste. Après Bastad et Gstaad, le 91eme joueur mondial s’est qualifié pour son troisième quart de finale consécutif, à Kitzbühel. Pour cela, le Français a pris le meilleur en trois manches sur le Norvégien Holger Rune. Une rencontre qu’Arthur Rinderknech a pris du bon bout avec le break dès le premier jeu. Aucun des deux joueurs n’a ensuite eu la moindre balle de break à son crédit et c’est à sa première balle de set que le Tricolore a conclu cette première manche. Le deuxième set a connu un scenario assez proche mais c’est bien Holger Rune qui a pris l’ascendant dans le quatrième jeu, après avoir écarté quatre balles de break en faveur d’Arthur Rinderknech. Plus inquiété sur son engagement, le Norvégien a alors pu recoller dans cette rencontre avant de frapper le premier dans le set décisif, breakant dans le cinquième jeu avant d’avoir même une balle de match sur le service du Français. Mais ce dernier, échaudé, a alors haussé le ton pour revenir à cinq jeux partout et emmener son adversaire dans un jeu décisif. Les deux joueurs ont tremblé quand ils ont été au service mais c’est bien Arthur Rinderknech qui a tiré son épingle du jeu pour s’imposer (6-4, 3-6, 7-6 en 2h30’).

Bautista Agut et Ramos-Viñolas au tapis

Pour une place dans le dernier carré, il retrouvera la tête de série numéro 3 Filip Krajinovic. Le Serbe a pris le meilleur en trois manches sur le lucky loser espagnol Carlos Taberner (6-3, 2-6, 6-4 en 2h06’). Des huitièmes de finale dont la principale victime est la tête de série numéro 2 Roberto Bautista Agut. l’Espagnol a, en effet, chuté face à son compatriote Pedro Martinez, tombeur de Lucas Pouille au premier tour, en trois manches très accrochées (6-4, 6-7, 7-5 en 3h07’). Le 97eme joueur mondial retrouvera en quarts de finale Josef Kovalik. Le Slovaque, issu des qualifications, a mis un terme au parcours du Tchèque Jiri Vesely (2-6, 6-2, 6-4 en 1h59’). Tête de série numéro 4, Albert Ramos-Viñolas n’a pas plus passé le cap des huitièmes de finale. Le 43eme joueur mondial s’est incliné face à l’Italien Gianluca Mager (7-6, 1-6, 7-6 en 2h23’).



KITZBÜHEL (Autriche, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre : Miomir Kecmanovic (SER)



2eme tour

Ruud (NOR) - Vilella Martinez (ESP, LL)

M.Ymer (SUE) - Erler (AUT, WC)

Krajinovic (SER, n°3) bat Taberner (ESP, LL) : 6-3, 2-6, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)



Altmaier (ALL) - Cecchinato (ITA)

Mager (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (3), 1-6, 7-5

Kovalik (SLQ, Q) bat Vesely (RTC) : 2-6, 6-2, 6-4

Martinez (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-4, 6-7 (5), 7-5



1er tour

Ruud (NOR) - Bye

Vilella Martinez (ESP, LL) bat Neumayer (AUT, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Cuevas (URU) : 6-3, 7-5

Erler (AUT, WC) bat Alcaraz (ESP, n°10) : 7-5, 1-6, 6-2



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 3-6, 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 6-4



Altmaier (ALL) bat Djere (SER, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3

Cecchinato (ITA) bat Albot (MOL) : 6-3, 7-6 (7)

Mager (ITA) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-0

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye



Kovalik (SLQ, Q) bat Munar (ESP, n°9) : 6-4, 6-4

Vesely (RTC) bat Gulbis (LET, Q) : 6-4, 6-1

Martinez (ESP) bat Pouille (FRA) : 6-3, 6-7 (4), 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye