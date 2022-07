ATP - Kitzbühel : Thiem lance parfaitement son tournoi

Thiem a fini très fort

Dominic Thiem ne pouvait espérer meilleurs débuts devant son public. Tête d’affiche du tournoi ATP de Kitzbühel même si son classement ne lui permet pas d’être tête de série, l’Autrichien a lancé sa semaine sur la lancée de ses récentes prestations. Toutefois, celui qui a réintégré le Top 200 mondial ce lundi n’a pas connu un début de match convaincant face à Alexander Shevchenko, repêché après avoir été éliminé au dernier tour des qualifications. S’il a mis son adversaire en difficulté sur sa mise en jeu, aucune de ses sept premières balles de break n’a pu être convertie. Toutefois, à force d’insister, l’ancien vainqueur de l’US Open a fini par avoir gain de cause dans le septième jeu. Vendangeant encore deux opportunités de prendre le service du 157eme mondial, Dominic Thiem a atteint son but et a ensuite pu dérouler pour empocher le premier set.Démontrant qu’il est sur la bonne voie, celui qui a été numéro 3 mondial a su trouver la faille bien plus tôt dans la deuxième manche… mais il a alors connu un moment de déconcentration qui a permis à Alexander Shevchenko d’effacer ce break de retard pour revenir à deux jeux partout. Il n’en fallait pas moins pour relancer l’Autrichien, qui s’est alors montré sans pitié pour son adversaire. Prenant deux fois de suite son service, Dominic Thiem a conclu le match en boulet de canon. Enchaînant quatre jeux remportés à la suite, ne laissant qu’un point à son adversaire sur les trois dernier, l’Autrichien a déroulé pour conclure à sa deuxième balle de match (6-4, 6-2 en 1h31’) afin de rejoindre son compatriote Sebastian Ofner en huitièmes de finale, l’occasion pour lui de poursuivre le chemin qui doit lui permettre de retrouver son tout meilleur niveau après de longs mois de difficulté.