ATP - Kitzbühel : Ruud, et de trois !

La finale a débuté à 16h30, mais il a fallu attendre... 23h33 pour que Casper Ruud, tête de série n°1, puisse enfin lever les bras à Kitzbühel et remporter son troisième titre en trois semaines ! Totalement sur un nuage, le Norvégien réussit un rare triplé sur le circuit, en venant à bout de Pedro Martinez en trois manches (6-1, 4-6, 6-3). Déjà vainqueur à Bastad puis Gstaad, après avoir également gagné à Genève en mai, il a donc été interrompu durant six heures à cause de la pluie, à la sortie du premier set. Pas de quoi le perturber exagérément, simplement l'opportunité de prouver sa force mentale après avoir lâché la deuxième manche à la reprise du jeu.



N°14 mondial au début de la semaine, Ruud - désormais détenteur de sept titres ATP - continue d'avancer tout doucement vers le top 10, puisqu'il occupera lundi le douzième rang de la hiérarchie internationale. A seulement 22 ans, il sera forcément un des hommes en forme à surveiller dans un mois, sur les courts de l'US Open.



KITZBÜHEL (Autriche, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre : Miomir Kecmanovic (SER)



Finales

Ruud (NOR, n°1) bat Martinez (ESP) : 6-1, 4-6, 6-3



Demi-finales

Ruud (NOR, n°1) bat Rinderknech (FRA) : 6-3, 7-6 (7)

Martinez (ESP) bat Altmaier (ALL) : 4-6, 6-3, 6-3



Quarts de finale

Ruud (NOR, n°1) bat M.Ymer (SUE) : 3-6, 7-6 (5), 6-1

Rinderknech (FRA) bat Krajinovic (SER, n°3) : 6-4, 6-1

Altmaier (ALL) bat Mager (ITA) : 6-1, 6-7 (5), 6-3

Martinez (ESP) bat Kovalik (SLQ, Q) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Ruud (NOR, n°1) bat Vilella Martinez (ESP, LL) : 7-5, 5-7, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Erler (AUT, WC) : 6-2, 6-3

Krajinovic (SER, n°3) bat Taberner (ESP, LL) : 6-3, 2-6, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)



Altmaier (ALL) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-4

Mager (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (3), 1-6, 7-5

Kovalik (SLQ, Q) bat Vesely (RTC) : 2-6, 6-2, 6-4

Martinez (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-4, 6-7 (5), 7-5



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Vilella Martinez (ESP, LL) bat Neumayer (AUT, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Cuevas (URU) : 6-3, 7-5

Erler (AUT, WC) bat Alcaraz (ESP, n°10) : 7-5, 1-6, 6-2



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 3-6, 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 6-4



Altmaier (ALL) bat Djere (SER, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3

Cecchinato (ITA) bat Albot (MOL) : 6-3, 7-6 (7)

Mager (ITA) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-0

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye



Kovalik (SLQ, Q) bat Munar (ESP, n°9) : 6-4, 6-4

Vesely (RTC) bat Gulbis (LET, Q) : 6-4, 6-1

Martinez (ESP) bat Pouille (FRA) : 6-3, 6-7 (4), 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye