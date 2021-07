ATP - Kitzbühel : Rinderknech s'offre Delbonis, Djere à la trappe

KITZBÜHEL (Autriche, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre : Miomir Kecmanovic (SER)



2eme tour

Ruud (NOR) - Vilella Martinez (ESP, LL)

M.Ymer (SUE) - Erler (AUT, WC) ou Alcaraz (ESP, n°10)

Krajinovic (SER, n°3) - Taberner (ESP, LL)

Rune (DAN, Q) - Rinderknech (FRA)



Altmaier (ALL) - Cecchinato (ITA)

Mager (ITA) - Ramos-Vinolas (ESP, n°4)

Kovalik (SLQ, Q) - Vesely (RTC)

Martinez (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°2)



1er tour

Ruud (NOR) - Bye

Vilella Martinez (ESP, LL) bat Neumayer (AUT, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Cuevas (URU) : 6-3, 7-5

Erler (AUT, WC) - Alcaraz (ESP, n°10)



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 3-6, 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 6-4



Altmaier (ALL) bat Djere (SER, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3

Cecchinato (ITA) bat Albot (MOL) : 6-3, 7-6 (7)

Mager (ITA) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-0

Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye



Kovalik (SLQ, Q) bat Munar (ESP, n°9) : 6-4, 6-4

Vesely (RTC) bat Gulbis (LET, Q) : 6-4, 6-1

Martinez (ESP) bat Pouille (FRA) : 6-3, 6-7 (4), 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye