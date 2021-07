Son arrivée parmi les cent premiers mondiaux semble avoir donné des ailes à Arthur Rinderknech (26 ans). Déjà euphorique avant d'intégrer le Top 100 pour la première fois de sa carrière, le Varois a encore mis le curseur un peu plus haut depuis. Quart de finaliste à Bastad il y a deux semaines et également parvenu en quarts de finale à Gstaad la semaine dernière, le Varois n'en est pas encore là en revanche à Kitzbuhel (Autriche). Toutefois, le désormais numéro 91 au classement a démarré fort le tournoi ce mardi. Pour son entrée en lice, Rinderknech s'est en effet offert l'une des têtes de série : l'Argentin Federico Delbonis (n°5). Mieux : le Français a administré une petite correction (6-2, 6-4 en 1h28 de jeu) au 46eme mondial et récent demi-finaliste à Hambourg pour ce qui constituait la première confrontation entre les deux hommes.

Alcaraz et Djere s'arrêtent là aussi

Il se hisse ainsi pour la troisième fois de suite au deuxième tour, où l'attend le Danois Rune (206eme), issu des qualifications. Delbonis n'est toutefois pas le seul prétendant à la victoire finale à avoir mordu la poussière mardi. Laslo Djere, 50eme mondial et tête de série numéro 6, est en effet tombé de haut (4-6, 6-3, 6-3) face à l'Allemand Altmaier, 135eme au classement. Plus grosse déconvenue encore ensuite pour Carlos Alcaraz. La jeune pépite espagnole de 18 ans titrée la semaine dernière à Umag aux dépens de Richard Gasquet s'est fait surprendre (7-5, 1-6, 6-2) par l'Autrichien de 23 ans Alexander Erler, classé à la... 337eme place à l'ATP. Tête de série numéro 10 du tournoi, le compatriote de Rafael Nadal, peut-être émoussé par sa semaine de rêve à Umag, faisait lui aussi partie des favoris cette semaine en Autriche.



KITZBÜHEL (Autriche, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre : Miomir Kecmanovic (SER)



2eme tour

Ruud (NOR) - Vilella Martinez (ESP, LL)

M.Ymer (SUE) - Erler (AUT, WC)

Krajinovic (SER, n°3) - Taberner (ESP, LL)

Rune (DAN, Q) - Rinderknech (FRA)



Altmaier (ALL) - Cecchinato (ITA)

Mager (ITA) - Ramos-Vinolas (ESP, n°4)

Kovalik (SLQ, Q) - Vesely (RTC)

Martinez (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°2)



1er tour

Ruud (NOR) - Bye

Vilella Martinez (ESP, LL) bat Neumayer (AUT, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Cuevas (URU) : 6-3, 7-5

Erler (AUT, WC) bat Alcaraz (ESP, n°10) : 7-5, 1-6, 6-2



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 3-6, 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 6-4



Altmaier (ALL) bat Djere (SER, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3

Cecchinato (ITA) bat Albot (MOL) : 6-3, 7-6 (7)

Mager (ITA) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-0

Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye



Kovalik (SLQ, Q) bat Munar (ESP, n°9) : 6-4, 6-4

Vesely (RTC) bat Gulbis (LET, Q) : 6-4, 6-1

Martinez (ESP) bat Pouille (FRA) : 6-3, 6-7 (4), 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye