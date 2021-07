ATP - Kitzbühel : Rinderknech dans le dernier carré !

Première pour Arthur Rinderknech. Habitué des finales (et même des titres) sur le circuit Challenger, le Varois entré dans le Top 100 pour la première fois de sa carrière, il y a deux semaines, n'était en revanche jamais allé plus haut que les quarts de finale sur le circuit ATP avant ce jeudi. En balayant Filip Krajinovic (6-4, 6-1, 1h20 de jeu) à Kitzbühel, le joueur entraîné par Sébastien Villette a validé le tout premier billet de sa vie pour une demi-finale dans un tournoi ATP. Désormais assuré de grimper lundi à la 78eme place du classement (il est actuellement 91eme), Rinderknech a confirmé sa montée en puissance (il n'avait encore jamais gagné un match sur le circuit ATP cinq mois plus tôt) en ne laissant aucune chance au Serbe, tête de série numéro 3 du tournoi et récent finaliste à Hambourg où le 33eme mondial s'était notamment offert sur sa route le Greg Stefanos Tsitsipas, numéro 4 au classement.

La cinquième tentative a été la bonne pour Rinderknech

Déjà bourreau au premier tour de l'un des autres grands favoris du tournoi l'Argentin Federico Delbonis, la révélation française de la saison a de nouveau dicté sa loi face au compatriote de Novak Djokovic, incapable de prendre une seule fois le service du Français ayant choisi d'exploser sur le tard. En revanche, depuis qu'il a crevé l'écran, le natif de Gassin ne s'arrête plus. Il lui manquait juste ce déclic pour enfin passer le cap des quarts de finale. Après quatre échecs (à Marseille, Lyon, Bastad et Gstaad), la cinquième tentative a été la bonne. En cas de nouvelle victoire, vendredi contre Ruud ou M.Ymer, il aura même le privilège de disputer sa première finale sur le circuit ATP.



KITZBÜHEL (Autriche, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre : Miomir Kecmanovic (SER)



Demi-finales

Ruud (NOR) ou M.Ymer (SUE) - Rinderknech (FRA)

Altmaier (ALL) - Martinez (ESP)



Quarts de finale

Ruud (NOR) - M.Ymer (SUE)

Rinderknech (FRA) bat Krajinovic (SER, n°3) : 6-4, 6-1

Altmaier (ALL) bat Mager (ITA) : 6-1, 6-7 (5), 6-3

Martinez (ESP) bat Kovalik (SLQ, Q) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Ruud (NOR) bat Vilella Martinez (ESP, LL) : 7-5, 5-7, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Erler (AUT, WC) : 6-2, 6-3

Krajinovic (SER, n°3) bat Taberner (ESP, LL) : 6-3, 2-6, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)



Altmaier (ALL) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-4

Mager (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (3), 1-6, 7-5

Kovalik (SLQ, Q) bat Vesely (RTC) : 2-6, 6-2, 6-4

Martinez (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-4, 6-7 (5), 7-5



1er tour

Ruud (NOR) - Bye

Vilella Martinez (ESP, LL) bat Neumayer (AUT, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Cuevas (URU) : 6-3, 7-5

Erler (AUT, WC) bat Alcaraz (ESP, n°10) : 7-5, 1-6, 6-2



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 3-6, 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 6-4



Altmaier (ALL) bat Djere (SER, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3

Cecchinato (ITA) bat Albot (MOL) : 6-3, 7-6 (7)

Mager (ITA) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-0

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye



Kovalik (SLQ, Q) bat Munar (ESP, n°9) : 6-4, 6-4

Vesely (RTC) bat Gulbis (LET, Q) : 6-4, 6-1

Martinez (ESP) bat Pouille (FRA) : 6-3, 6-7 (4), 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye