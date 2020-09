ATP - Kitzbühel : Retour manqué pour Nishikori

Un an et neuf jours après son élimination au troisième tour de l'US Open par Alex De Minaur, Kei Nishikori, longtemps blessé au coude, faisait son retour à la compétition ce mardi à Kitzbühel... et le Japonnais a perdu. Retombé à la 34eme place mondiale mais tête de série n°6 lors du tournoi autrichien, qui se déroule sur terre battue, Nishikori a subi la loi du Serbe Miomir Kecmanovic (47eme) en trois sets et 1h57 de jeu : 4-6, 6-4, 6-2. Le Japonais a parfaitement débuté son match en menant 4-0, mais a ensuite perdu ses deux breaks d'avance (5-4). Cependant, au moment de servir pour revenir à 5-5, le Serbe a craqué, et a donc laissé le set à son adversaire. Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont facilement tenu leur service jusqu'à 3-3, puis il y a eu trois break d'affilée, et c'est donc Kecmanovic qui est revenu à un set partout (6-4). Enfin, dans le troisième, le Serbe a mené 3-0, puis Nishikori a effacé l'un de ses deux breaks de retard (3-1), avant de perdre à nouveau son service à 4-2, et donc le match sur le jeu suivant, où Kecmanovic a réussi un jeu blanc. Nishikori tentera d'engranger des victoires et de la confiance à Rome et à Hambourg ces prochaines semaines, avant de disputer Roland-Garros.

Pella déroule

Si la tête de série n°6 est tombée, les n°5 et 7 se sont en revanche qualifiées. Hubert Hurkacz, tout d'abord, a dominé Joao Sousa 6-3, 7-5 en 1h23. Le Polonais a remporté le premier set en réussissant le break à 3-2. Dans le deuxième, Sousa a mené 3-0 puis 5-2, avant de perdre cinq jeux de suite ! La victoire a été encore plus expéditive pour Guido Pella, qui s'est défait de Yoshihito Nishioka en 1h01 : 6-3, 6-0. L'Argentin n'a pas eu de balle de break à défendre et a breaké à 1-0 dans le premier set et à 0-0, 2-0 et 4-0 dans le deuxième pour s'imposer. Il affrontera Feliciano Lopez ou Pierre-Hugues Herbert (issu des qualifications) au tour suivant.



KITZBÜHEL (AUTRICHE, ATP 250, terre battue, 400 335€)

Tenant du titre : Dominic Thiem (AUT)



1er tour

Fognini (ITA, n°1) - Bye

Huesler (SUI, Q) - Ruusuvuori (FIN, WC)

Lopez (ESP) - Herbert (FRA, Q)

Pella (ARG, n°7) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-0



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Delbonis (ARG, Q) - Londero (ARG)

Thompson (AUS) - Millman (AUS)

Kecmanovic (SER) bat Nishikori (JAP, n°6) : 4-6, 6-4, 6-2



Hurkacz (POL, n°5) bat J.Sousa (POR) : 6-3, 7-5

Novak (AUT, WC) - Marterer (ALL, Q)

Bublik (KAZ) - Hanfmann (ALL, Q)

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Ramos-Vinolas (ESP, n°8) - Djere (SER, Q)

Sinner (ITA, WC) - Kohlschreiber (ALL, WC)

Ofner (AUT, WC) bat Albot (MDA) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye