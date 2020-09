ATP - Kitzbühel : Premier titre pour Miomir Kecmanovic

Miomir Kecmanovic est désormais un vainqueur de tournoi sur le circuit ATP. Après avoir échoué en 2019 à Antalya face à Lorenzo Sonego, le Serbe a remporté le tournoi de Kitzbühel aux dépens de Yannick Hanfmann. Le 47eme mondial a fait le break d’entrée de première manche avant de résister à l’Allemand, qui a obtenu dans la foulée deux balles de débreak manquées. Les deux joueurs ont ensuite tenu leurs mises en jeu sans alerte, permettant à Miomir Kecmanovic de prendre l’ascendant dans cette finale. Ce dernier a une nouvelle fois fait le break de manière précoce dans le deuxième set mais Yannick Hanfmann a eu du répondant en revenant à deux jeux partout. Le septième jeu s’est avéré décisif pour Miomir Kecmanovic qui a fait le break afin de se rapprocher du titre. Le Serbe a tremblé au moment de conclure, sauvant deux balles de débreak avant de conclure à sa deuxième balle de match (6-4, 6-4 en 1h18’).



KITZBÜHEL (AUTRICHE, ATP 250, terre battue, 400 335€)

Tenant du titre : Dominic Thiem (AUT)



Finale

Kecmanovic (SER) bat Hanfmann (ALL, Q) : 6-4, 6-4



Demi-finales

Kecmanovic (SER) bat Huesler (SUI, Q) : 6-2, 5-7, 6-3

Hanfmann (ALL, Q) bat Djere (SER, Q) : 4-6, 6-3, 7-6 (5)



Quarts de finale

Huesler (SUI, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Delbonis (ARG, Q) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Hanfmann (ALL, Q) bat Marterer (ALL, Q) : 6-2, 7-5

Djere (SER, Q) bat Schwartzman (ARG, n°2) : 7-6 (2), 6-3



Huitièmes de finale

Huesler (SUI, Q) bat Fognini (ITA, n°1) : 6-1, 6-2

Lopez (ESP) bat Pella (ARG, n°7) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Delbonis (ARG, Q) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 7-5, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-2



Marterer (ALL, Q) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-1, 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Lajovic (SER, n°3) : 4-6, 6-3, 6-4

Djere (SER, Q) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 6-4

Schwartzman (ARG, n°2) bat Ofner (AUT, WC) : 6-2, 2-6, 7-5



1er tour

Fognini (ITA, n°1) - Bye

Huesler (SUI, Q) bat Ruusuvuori (FIN, WC) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)

Lopez (ESP) bat Herbert (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Pella (ARG, n°7) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-0



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Delbonis (ARG, Q) bat Londero (ARG) : 6-4, 6-0

Thompson (AUS) bat Millman (AUS) : 6-3, 6-4, 7-6 (2)

Kecmanovic (SER) bat Nishikori (JAP, n°6) : 4-6, 6-4, 6-2



Hurkacz (POL, n°5) bat J.Sousa (POR) : 6-3, 7-5

Marterer (ALL, Q) bat Novak (AUT, WC) : 7-6 (6), 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-2

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, Q) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°8) : 6-1, 3-6, 7-6 (2)

Sinner (ITA, WC) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 6-3, 6-2

Ofner (AUT, WC) bat Albot (MDA) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye