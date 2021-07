ATP - Kitzbühel : Pouille encore éjecté d'entrée !

KITZBÜHEL (Autriche, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Et de sept !Incapable de gagner le moindre match hors qualifications (il avait gagné deux rencontres à Majorque, contre Ktiri et Sousa pour s'ouvrir les portes du tableau principal), l'ancien numéro 1 français aujourd'hui... 104eme au classement ATPLe Nordiste, qui n'a donc plus goûté aux joies du succès depuis le mois d'avril dernier, à Monte-Carlo (il avait alors atteint les huitièmes de finale du Masters 1000 de la Principauté, après des victoires aux dépens de Pella et Popyrin), n'a pas démérité (défaite 6-3, 6-7, 6-4 en 2h45 de jeu) face au 97eme mondial. Néanmoins, l'ancien protégé d'Amélie Mauresmo (il est désormais entraîné par Thierry Ascione) a une nouvelle fois quitté le court en vaincu, certes non sans avoir écarté trois balles de match dans les deux derniers jeux.Ruud (NOR) - Vilella Martinez (ESP, LL) ou Neumayer (AUT, Q)M.Ymer (SUE) - Erler (AUT, WC) ou Alcaraz (ESP, n°10)Krajinovic (SER, n°3) - Taberner (ESP, LL)Travaglia (ITA) ou Rune (DAN, Q) -ou Delbonis (ARG, n°5)Djere (SER, n°6) ou Altmaier (ALL) - Albot (MOL) ou Cecchinato (ITA)Mager (ITA) ou Novak (AUT, WC) - Ramos-Vinolas (ESP, n°4)Kovalik (SLQ, Q) - Vesely (RTC) ou Gulbis (LET, Q)Martinez (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°2)- ByeVilella Martinez (ESP, LL) - Neumayer (AUT, Q)bat Cuevas (URU) : 6-3, 7-5Erler (AUT, WC) - Alcaraz (ESP, n°10)- Byebat Seyboth Wild (BRE, WC) : 3-6, 6-3, 6-2Travaglia (ITA) - Rune (DAN, Q)- Delbonis (ARG, n°5)Djere (SER, n°6) - Altmaier (ALL)Albot (MOL) - Cecchinato (ITA)Mager (ITA) - Novak (AUT, WC)- Byebat Munar (ESP, n°9) : 6-4, 6-4Vesely (RTC) - Gulbis (LET, Q)bat: 6-3, 6-7 (4), 6-4- Bye