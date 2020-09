ATP - Kitzbühel : Le tableau

Un tournoi ATP 250 sur terre battue en même temps que l'US Open, c'est évidemment du jamais vu, mais la pandémie de coronavirus est passée par là, et l'ATP a accepté de faire disputer le tournoi autrichien la même semaine que le Grand Chelem américain afin de rallonger la saison sur terre battue. Le tournoi de Kitzbühel, qui se déroule en général en juillet après Wimbledon, débute ce mardi, avec Fabio Fognini et Diego Schwartzman comme principales têtes de série. Le tenant du titre Dominic Thiem est en revanche absent, puisqu'il est toujours en lice à l'US Open. Aucun Français ne figure dans le tableau principal, mais Pierre-Hugues Herbert a franchi le premier tour (sur deux) des qualifications.



KITZBÜHEL (AUTRICHE, ATP 250, terre battue, 400 335€)

Tenant du titre : Dominic Thiem (AUT)



1er tour

Fognini (ITA, n°1) - Bye

Q - Ruusuvuori (FIN, WC)

Lopez (ESP) - Q

Nishioka (JAP) - Pella (ARG, n°7)



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Q - Londero (ARG)

Thompson (AUS) - Millman (AUS)

Kecmanovic (SER) - Nishikori (JAP, n°6)



Hurkacz (POL, n°5) - J.Sousa (POR)

Novak (AUT, WC) - Q

Bublik (KAZ) - Q

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Ramos-Vinolas (ESP, n°8) - Q

Sinner (ITA, WC) - Kohlschreiber (ALL, WC)

Ofner (AUT, WC) - Albot (MDA)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye