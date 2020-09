ATP - Kitzbühel : Deuxième finale pour Hanfmann

Un peu plus de trois ans après sa défaite en finale du tournoi de Gstaad face à Fabio Fognini, Yannick Hanfmann aura une nouvelle chance de soulever un trophée ce dimanche à Kitzbühel. Le joueur allemand de 28 ans, classé 118eme à l'ATP et issu des qualification lors de ce tournoi autrichien sur terre battue, a éliminé un autre qualifié, le Serbe Laslo Djere, en demi-finale : 4-6, 6-3, 7-6 en 2h27. Même si Hanfman a perdu le premier set en se faisant breaker deux fois et qu'il n'a sauvé aucune des quatre balles de break que s'est procuré le Serbe dans ce match, il a réussi à inverser la tendance. D'abord en breakant à 2-1 pour remporter le deuxième set, puis en remportant le tie-break du troisième set 7-5 après avoir manqué deux balles de matchs un peu plus tôt, à 5-4. Il tentera de remporter son premier trophée contre le Suisse Marc-Andrea Huesler ou le Serbe Miomir Kecmanovic, des joueurs qu'il n'a encore jamais affrontés.



KITZBÜHEL (AUTRICHE, ATP 250, terre battue, 400 335€)

Tenant du titre : Dominic Thiem (AUT)



Demi-finales

Huesler (SUI, Q) - Kecmanovic (SER)

Hanfmann (ALL, Q) bat Djere (SER, Q) : 4-6, 6-3, 7-6 (5)



Quarts de finale

Huesler (SUI, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Delbonis (ARG, Q) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Hanfmann (ALL, Q) bat Marterer (ALL, Q) : 6-2, 7-5

Djere (SER, Q) bat Schwartzman (ARG, n°2) : 7-6 (2), 6-3



Huitièmes de finale

Huesler (SUI, Q) bat Fognini (ITA, n°1) : 6-1, 6-2

Lopez (ESP) bat Pella (ARG, n°7) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Delbonis (ARG, Q) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 7-5, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-2



Marterer (ALL, Q) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-1, 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Lajovic (SER, n°3) : 4-6, 6-3, 6-4

Djere (SER, Q) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 6-4

Schwartzman (ARG, n°2) bat Ofner (AUT, WC) : 6-2, 2-6, 7-5



1er tour

Fognini (ITA, n°1) - Bye

Huesler (SUI, Q) bat Ruusuvuori (FIN, WC) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)

Lopez (ESP) bat Herbert (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Pella (ARG, n°7) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-0



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Delbonis (ARG, Q) bat Londero (ARG) : 6-4, 6-0

Thompson (AUS) bat Millman (AUS) : 6-3, 6-4, 7-6 (2)

Kecmanovic (SER) bat Nishikori (JAP, n°6) : 4-6, 6-4, 6-2



Hurkacz (POL, n°5) bat J.Sousa (POR) : 6-3, 7-5

Marterer (ALL, Q) bat Novak (AUT, WC) : 7-6 (6), 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-2

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, Q) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°8) : 6-1, 3-6, 7-6 (2)

Sinner (ITA, WC) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 6-3, 6-2

Ofner (AUT, WC) bat Albot (MDA) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye