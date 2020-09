Un peu plus de trois ans après sa défaite en finale du tournoi de Gstaad face à Fabio Fognini, Yannick Hanfmann aura une nouvelle chance de soulever un trophée ce dimanche à Kitzbühel. Le joueur allemand de 28 ans, classé 118eme à l'ATP et issu des qualification lors de ce tournoi autrichien sur terre battue, a éliminé un autre qualifié, le Serbe Laslo Djere, en demi-finale : 4-6, 6-3, 7-6 en 2h27. Même si Hanfman a perdu le premier set en se faisant breaker deux fois et qu'il n'a sauvé aucune des quatre balles de break que s'est procuré le Serbe dans ce match, il a réussi à inverser la tendance. D'abord en breakant à 2-1 pour remporter le deuxième set, puis en remportant le tie-break du troisième set 7-5 après avoir manqué deux balles de matchs un peu plus tôt, à 5-4. Il tentera de remporter son premier trophée contre le Serbe Miomir Kecmanovic, qu'il n'a encore jamais affronté. Le 47eme mondial a mis fin au parcours du qualifié suisse Marc-Andrea Huesler. Le Serbe a d’abord remporté la première manche avant de céder au tout dernier moment la deuxième et de se voir embarqué dans un troisième set de tous les dangers. Vite breaké, Miomir Kecmanovic a tout de suite su répondre, enchaînant ainsi quatre jeux pour se mettre en position de l’emporter, ce qui a été fait à sa deuxième balle de match sur son service (6-2, 5-7, 6-3 en 2h21’).



KITZBÜHEL (AUTRICHE, ATP 250, terre battue, 400 335€)

Tenant du titre : Dominic Thiem (AUT)



Finale

Kecmanovic (SER) - Hanfmann (ALL, Q)



Demi-finales

Kecmanovic (SER) bat Huesler (SUI, Q) : 6-2, 5-7, 6-3

Hanfmann (ALL, Q) bat Djere (SER, Q) : 4-6, 6-3, 7-6 (5)



Quarts de finale

Huesler (SUI, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Delbonis (ARG, Q) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Hanfmann (ALL, Q) bat Marterer (ALL, Q) : 6-2, 7-5

Djere (SER, Q) bat Schwartzman (ARG, n°2) : 7-6 (2), 6-3



Huitièmes de finale

Huesler (SUI, Q) bat Fognini (ITA, n°1) : 6-1, 6-2

Lopez (ESP) bat Pella (ARG, n°7) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Delbonis (ARG, Q) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 7-5, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-2



Marterer (ALL, Q) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-1, 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Lajovic (SER, n°3) : 4-6, 6-3, 6-4

Djere (SER, Q) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 6-4

Schwartzman (ARG, n°2) bat Ofner (AUT, WC) : 6-2, 2-6, 7-5



1er tour

Fognini (ITA, n°1) - Bye

Huesler (SUI, Q) bat Ruusuvuori (FIN, WC) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)

Lopez (ESP) bat Herbert (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Pella (ARG, n°7) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-0



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Delbonis (ARG, Q) bat Londero (ARG) : 6-4, 6-0

Thompson (AUS) bat Millman (AUS) : 6-3, 6-4, 7-6 (2)

Kecmanovic (SER) bat Nishikori (JAP, n°6) : 4-6, 6-4, 6-2



Hurkacz (POL, n°5) bat J.Sousa (POR) : 6-3, 7-5

Marterer (ALL, Q) bat Novak (AUT, WC) : 7-6 (6), 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-2

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, Q) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°8) : 6-1, 3-6, 7-6 (2)

Sinner (ITA, WC) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 6-3, 6-2

Ofner (AUT, WC) bat Albot (MDA) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye