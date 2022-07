Pas de mauvaise surprise pour Joao Sousa au premier tour du tournoi de Kitzbühel. Tête de série numéro sept en Autriche, où il clôt sa saison sur terre battue, le Portugais a dominé le qualifié tchèque Vit Kopriva, classé presque plus de 100 rangs derrière lui (61eme contre 159eme), sur le score de 6-1, 7-5 en 1h30. Il a servi six aces et n'a été breaké qu'une seule fois pour s'imposer assez facilement. Sousa a pris le service adverse à 0-0, 3-1 et 5-1 dans le premier set, puis a mené 4-1 dans le deuxième. Kopriva est parvenu à revenir à 4-4, mais le Portugais l'a finalement breaké au meilleur moment, à 6-5. Prochain adversaire : un autre Tchèque, Jiri Lehecka. A noter également, la qualification de Dusan Lajovic pour les huitièmes de finale du tournoi autrichien. Face à Vitaliy Sachko, le Serbe n'a eu besoin que de deux sets (6-4, 7-6) et presque 2h de jeu (1h56 pour être exact) pour rallier le prochain tour.

Garin se rate encore

Retour sur terre battue compliqué pour Cristian Garin. Alors que la surface lui réussissait plutôt bien jusque-là, le Chilien a enchaîné une deuxième élimination de suite au 1er tour. En effet, après sa défaite contre l'Allemand Yannick Hanfmann la semaine dernière lors de son entrée en lice en Suisse à Gstaad, le quart de finaliste à Wimbledon début juillet a cette fois chuté à Kitzbühel. Opposé d'entrée à Federico Coria, l'actuel 71eme mondial au classement ATP n'a pas fait le poids et est tombé en deux sets (6-4, 7-5) et 1h52 de jeu. Dans chaque manche, Garin a perdu une fois de plus son service que l'Argentin, qui a à chaque fois breaké au meilleur des moments, à 5-4 pour prendre les commandes de ce match et à 6-5 pour conclure et sceller son succès en Autriche. Coria n'aura donc pas à regretter ses deux balles de match manquées à 5-4. Au prochain tour, il défiera le vainqueur du match opposant le Chilien Nicolas Jarry à l'Espagnol Pedro Martinez, tête de série numéro 7.



Avec A.S.