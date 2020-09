ATP - Kitzbühel : Belle journée pour les qualifiés, pas pour les têtes de série

Sale journée pour les têtes de série à Kitzbühel ce jeudi ! Lors des huitièmes de finale du tournoi ATP organisé dans la station de ski autrichienne, seul Diego Schwartzman, numéro 2 dans la hiérarchie, a su s’imposer. L’Argentin a toutefois eu besoin de trois manches pour supplanter le 159eme joueur mondial, l’Autrichien Sebastian Ofner (6-2, 2-6, 7-5 en 2h16’). Pour une place dans le dernier carré, l’Argentin retrouvera le Serbe Laslo Djere, tombeur en deux manches de Jannik Sinner (6-4, 6-4 en 1h20’). Dans la partie basse du tableau, l’autre quart de finale verra Maximilian Marterer, vainqueur de la tête de série numéro 5 Hubert Jurkacz (6-1, 6-4 en 1h15’), en découdre avec Yannick Hanfmann, vainqueur de la tête de série numéro 3 Dusan Lajovic (4-6, 6-3, 6-4 en 2h21’).

Camouflet pour Fognini, les qualifiés à la fête

La partie haute du tableau n’a pas été plus facile pour les joueurs protégés au tirage au sort. Tête de série numéro 1, Fabio Fognini a vécu une terrible désillusion face au Suisse Marc-Andrea Huesler, 303eme joueur mondial (6-1, 6-2 en 57 minutes). Ce dernier, pour une place en demi-finales, sera opposé ce vendredi à Feliciano Lopez. L’Espagnol a pris le meilleur sur la tête de série numéro 7, l’Argentin Guido Pella en trois manches très accrochées (7-5, 6-7, 7-6 en 3h01’). Le dernier quart de finale du tournoi ATP de Kitzbühel verra s’affronter Federico Delbonis, tombeur de la tête de série numéro 4 Nikoloz Basilashvili (7-5, 6-3 en 1h27’), et Miomir Kecmanovic, qui a éliminé en deux manches sèches Jordan Thompson (6-2, 6-2 en 1h05’). Sur les huit joueurs qualifiés pour les quarts de finale, pas moins de cinq sont issus des qualifications, ce qui est assez rare pour être signalé.



KITZBÜHEL (AUTRICHE, ATP 250, terre battue, 400 335€)

Tenant du titre : Dominic Thiem (AUT)



Quarts de finale

Huesler (SUI, Q) - Lopez (ESP)

Delbonis (ARG, Q) - Kecmanovic (SER)

Marterer (ALL, Q) - Hanfmann (ALL, Q)

Djere (SER, Q) - Schwartzman (ARG, n°2)



Huitièmes de finale

Huesler (SUI, Q) bat Fognini (ITA, n°1) : 6-1, 6-2

Lopez (ESP) bat Pella (ARG, n°7) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Delbonis (ARG, Q) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 7-5, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-2



Marterer (ALL, Q) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-1, 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Lajovic (SER, n°3) : 4-6, 6-3, 6-4

Djere (SER, Q) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 6-4

Schwartzman (ARG, n°2) bat Ofner (AUT, WC) : 6-2, 2-6, 7-5



1er tour

Fognini (ITA, n°1) - Bye

Huesler (SUI, Q) bat Ruusuvuori (FIN, WC) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)

Lopez (ESP) bat Herbert (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Pella (ARG, n°7) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-0



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Delbonis (ARG, Q) bat Londero (ARG) : 6-4, 6-0

Thompson (AUS) bat Millman (AUS) : 6-3, 6-4, 7-6 (2)

Kecmanovic (SER) bat Nishikori (JAP, n°6) : 4-6, 6-4, 6-2



Hurkacz (POL, n°5) bat J.Sousa (POR) : 6-3, 7-5

Marterer (ALL, Q) bat Novak (AUT, WC) : 7-6 (6), 6-4

Hanfmann (ALL, Q) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-2

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, Q) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°8) : 6-1, 3-6, 7-6 (2)

Sinner (ITA, WC) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 6-3, 6-2

Ofner (AUT, WC) bat Albot (MDA) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye