ATP : "Je n'aime pas en parler", Rafael Nadal évoque sa retraite

Après un début de saison 2022 exceptionnel lors duquel il a remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros, le Taureau de Manacor Rafael Nadal a baissé le pied. Même s'il a atteint les demi-finales lors de Wimbledon, l'Espagnol a été plus en difficulté sur le plan physique. Le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem sera en tout cas bien présent sur les courts australiens afin de défendre son titre à Melbourne. Il sera challengé par la jeunesse (Alcaraz, Rune, Ruud...) mais aussi par son grand rival Novak Djokovic. Il devra être bien plus en forme qu'à la fin de la saison 2022. En conférence de presse avant l'United Cup qui débute jeudi, le Majorquin a répondu à une question à propos de sa future retraite.

"J'espère que non. Quand on atteint un certain âge, on ne sait jamais quand ce sera la dernière. C'est évident, mais je n'aime pas en parler pour l'instant. Je vais me concentrer sur le fait de jouer au plus haut niveau possible pour me donner la possibilité d'être compétitif, de me battre pour tout. C'est mon objectif maintenant. Je ne pense pas à ce qui sera ma dernière fois ici. Essayons d'en profiter, de créer quelque chose de spécial. Je suis heureux de faire ce que je fais."

Il a aussi évoqué ses débuts en tant que père et joueur de tennis dans le même temps : "Lors du premier événement auquel j'ai participé en tant que père sans mon fils avec moi, j'ai perdu au premier tour. Lors de la seconde, j'ai voyagé avec mon fils et j'ai été éliminé en phase de groupe. Au final, j'ai gagné mon dernier match, mais je dois continuer à m'améliorer. Je dois organiser un peu ma vie, comme tout le monde quand on a un enfant."