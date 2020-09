ATP : Ivanisevic voit Djokovic capable de gagner Roland-Garros

Muet depuis la disqualification de Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’US Open contre Pablo Carreno Busta lundi dernier pour avoir jeté une balle sur une juge de ligne, son entraîneur Goran Ivanisevic s’est exprimé au micro d’une émission de télévision serbe. Il a tenté de défendre son joueur, tout en espérant qu’il puisse relever très vite de cet épisode en allant gagner Roland-Garros.

" C’est bien qu’il joue des matchs le plus tôt possible"

« Je n’ai pas vu la juge de ligne, mais dès que je l’ai entendue crier, j’ai su que c’était fini, a expliqué l'ancien vainqueur de Wimbledon. Le plus tragique, c’est que Novak n’était même pas en colère quand il a perdu ce jeu. J’ai regardé la vidéo 3877 fois et sa plus grande erreur, c’est qu’il ne regardait pas dans la direction de la juge, il a jeté la balle en regardant devant, pas derrière. Les règles sont ce qu’elles sont. Je sais que beaucoup ne seront pas d’accord et que je ne suis pas objectif, mais ils auraient simplement dû lui donner un jeu de pénalité. Quand nous sommes rentrés à la maison, c’était horrible. Novak est resté seul un moment, puis nous avons parlé. Ce n’était pas facile pour lui, c’était un gros choc, quelque chose que personne n’attendait.Ce que je trouve tragique, c’est que beaucoup de gens agissent comme s’ils attendaient juste qu’il fasse quelque chose de mal, il y a beaucoup de malveillance et beaucoup de gens heureux que quelqu’un comme Novak soit en difficulté. Novak Djokovic est un champion né et cela le rendra encore plus fort. C’est bien qu’il joue des matchs le plus tôt possible, pour laisser tout cela derrière lui. Il doit essayer d’agir comme si cela s’était passé il y a cinq ans. Je pense qu’il est capable de gagner Roland Garros. » Avant le Grand Chelem parisien, le Serbe doit disputer le Masters 1000 de Rome la semaine prochaine. On saura alors qu’il s’est remis de cette incroyable disqualification.