ATP : Isner comme chez lui à Atlanta

Deux ans qu'il n'avait plus soulevé un trophée ! Titré à Newport en juillet 2019, John Isner, qui a assez peu joué en dehors des Etats-Unis depuis le début de la pandémie de coronavirus, s'est de nouveau imposé dans un tournoi ATP ce dimanche, du côté d'Atlanta, où il l'avait déjà emporté en 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018. Le géant de 36 ans (35eme), qui adore le tournoi géorgien où il a donc remporté près de la moitié de ses titres (6 sur 16) a dominé en finale son jeune compatriote Brandon Nakashima (89eme), qui fêtera ses 20 ans ce mardi., dont une qui était une balle de set à 6-5 dans la première manche. Isner a sauvé une autre balle de set à 7-6 dans le tie-break, avant de le remporter 10-8 sur sa troisième occasion. Dans la deuxième manche, Isner a manqué quatre balles de match à 5-4, puis a sauvé deux balles de break à 5-5, avant de breaker son adversaire à 6-5 pour l'emporter. Une victoire en guise de revanche pour Isner, qui avait été battu par Nakashima en demi-finales à Los Cabos la semaine passée, et qui va gagner cinq places au classement pour retrouver le Top 30.bat Nakashima (USA) : 7-6 (8), 7-5bat Ruusuvuori (FIN) : 3-6, 6-4, 6-3bat Fritz (USA, n°5) : 7-6 (4), 5-7, 6-3bat Thompson (AUS) : 7-6 (6), 7-5bat Norrie (GBR, n°3) : 7-6 (1), 6-3bat Opelka (USA, n°4) : 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4)bat O'Connell (AUS, Q) : 7-6 (5), 6-7 (3), 6-4bat Raonic (CAN, WC, n°1) : 5-7, 6-3, 7-6 (4)bat Gojowczyk (ALL, Q) : 7-6 (6), 6-4bat Kyrgios (AUS) : 6-4, 6-4bat Paire (FRA, n°7) : 4-6, 6-4, 3-0, abandonbat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-4, 6-1bat Fratangelo (ITA, Q) : 7-6 (3), 7-6 (4)bat Sock (USA, WC) : 7-6 (4), 6-4bat Sinner (ITA, n°2) : 7-6 (7), 6-4- Byebat Bryde (USA, WC) : 6-1, 6-7 (5), 6-4bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (3), 7-6 (5)bat Harris (AFS, n°8) : 7-6 (2), 1-6, 6-2- Byebat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3bat McDonald (USA): 7-6 (3), 7-5bat Uchiyama (JAP) : 7-5, 6-7 (2), 6-4bat Donskoy (RUS, Q) : 6-3, 6-4bat Popyrin (AUS) : 7-6 (4), 6-3)bat Seppi (ITA) : 7-5, 7-6 (5)- Byebat Wolf (USA) : 6-4, 6-7 (3), 6-4- Berankis (LIT) : 6-7 (4), 6-4, 7-5bat Kudla (USA) : 4-6, 6-3, 6-3- Bye