Epargné par l'ATP (il a écopé uniquement de deux mois de suspension avec sursis jusqu'à février 2023 et d'une amende 25 000 dollars, en plus d'être privé de ses gains au Mexique) en dépit de son coup de sang à Acapulco, où il avait frappé à plusieurs reprises la chaise de l'arbitre avec sa raquette, Alexander Zverev est peut-être plus tourmenté qu'il ne veut bien le dire. En atteste sa performance sur le court, dimanche en Californie, où il s'est fait surprendre en trois sets (6-2, 4-6, 7-6) par l'Américain Tommy Paul dès ses débuts dans le tournoi pour son retour à la compétition. Le numéro 3 mondial, pour son premier match sur le circuit depuis sa disqualification à Acapulco (il avait participé à la Coupe Davis depuis), n'a pas donné de signes de nervosité pour autant. Simplement, alors qu'il avait le match en main - il a servi pour mener 5-2 dans la dernière manche - Zverev a complètement coincé face à ce même adversaire qui l'avait déjà battu lors de leur première confrontation. Dans le jeu décisif, l'Allemand n'a d'ailleurs pratiquement pas existé face à un Paul aussi autoritaire que dans la première manche. L'Américain sera opposé à l'Australien Alex De Minaur (n°29).

Auger-Aliassime prend la porte

Dur retour sur terre pour Felix Auger-Aliassime. Auteur d'un début de saison 2022 très prometteur, le Canadien a été éliminé d'entrée à Indian Wells au terme d'un long combat face à Botic van de Zandschulp. Tête de série numéro 9 en Californie et donc exempt du 1er tour, l'intéressé a été battu en trois sets (7-6, 6-7, 6-3) et 3h18 de jeu face au Néerlandais. Un coup d'arrêt pour « FAA », qui aura sans doute à coeur de rebondir dans quelques jours à Miami. Du côté des têtes de série, ça passe en revanche pour Andrey Rublev et Hubert Hurkacz. Opposés respectivement aux Allemands Dominik Koepfer et Oscar Otte, le Russe et le Polonais s'en sont sortis plus ou moins aisément en deux manches pour le premier (7-5, 6-4) et en trois pour le second (6-3, 3-6, 6-3). Qualification également pour les Américains Taylor Fritz et John Isner, tombeurs de Kamil Majchrzak (6-1, 6-1) et de Sam Querrey (7-6, 7-6).

Murray impuissant, Cilic et Karatsev tombent de haut

Présent lors de ce 2eme tour dans ce Masters 1000, Andy Murray n'a en revanche pas pu continuer sur sa lancée dans le désert californien. Ce dimanche, contre Alexander Bublik, le Britannique a été sorti par le Kazakh en deux sets (7-6, 6-3) et 1h59 de jeu. La 701eme victoire de sa carrière attendra pour celui qui s'arrête donc là. Dans le même temps, deux têtes de séries ont été éliminées précocement à Indian Wells. Pour commencer, c'est le Croate Marin Cilic qui a été renversé par le Serbe Miomir Kecmanovic (6-7, 6-3, 7-6), alors qu'ensuite le Russe Aslan Karatsev a subi la loi de l'Américain Steve Johnson (7-6, 6-4). Enfin, Diego Schwartzman et Lloyd Harris ont dû batailler pour rejoindre le prochain tour, après avoir dominé respectivement Emil Ruusuvuori (5-7, 6-3, 6-3) et Facundo Bagnis (6-3, 4-6, 6-3). Les six derniers matchs de ce 2eme tour auront lieu dans la nuit de dimanche à lundi.



Avec G.M



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



3eme tour

Medvedev (RUS, n°1) - Monfils (FRA, n°26)

Alcaraz (ESP, n°19) - Bautista Agut (ESP, n°15)

Norrie (GBR, n°12) - Basilashvili (GEO, n°18)

Brooksby (USA) - Tsitsipas (GRE, n°5)



Nadal (ESP, n°4) - Evans (GBR, n°27)

Opelka (USA, n°17) - Shapovalov (CAN, n°13)

Sinner (ITA, n°10) - Bonzi (FRA)

Kyrgios (AUS, WC) - Ruud (NOR, n°8)



Berrettini (ITA, n°6) - Harris (AFS, n°30)

Kecmanovic (SER) - Van de Zandschulp (PBS)

Munar (ESP, Q) - Fritz (USA, n°20)

De Minaur (AUS, n°29) - Paul (USA)



Rublev (RUS, n°7) - Tiafoe (USA, n°28)

Johnson (USA, WC) - Hurkacz (POL, n°11)

Schwartzman (ARG, n°14) - Isner (USA, n°23)

Bublik (KAZ, n°31) - Dimitrov (BUL, n°33)





2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Machac (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Monfils (FRA, n°26) bat Krajinovic (SER) : 6-3, 6-4

Alcaraz (ESP, n°19) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-3

Bautista Agut (ESP, n°15) bat Wolf (USA, Q) : 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5)



Norrie (GBR, n°12) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-3

Basilashvili (GEO, n°18) bat Fognini (ITA) par forfait

Brooksby (USA) bat Khachanov (RUS, n°25) : 6-0, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°5) bat Sock (USA, WC) : 7-6 (5), 3-6, 7-6 (5)



Nadal (ESP, n°4) bat Korda (USA) : 6-2, 1-6, 7-6 (3)

Evans (GBR, n°27) bat Coria (ARG) : 6-2, 6-0

Opelka (USA, n°17) bat Musetti (ITA) : 6-1, 6-4

Shapovalov (CAN, n°13) bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 6-4, 6-2



Sinner (ITA, n°10) bat Djere (SER) : 6-3, 6-3

Bonzi (FRA) bat Sonego (ITA, n°21) : 6-3, 6-4

Kyrgios (AUS, WC) bat Delbonis (ARG, n°32) : 6-2, 6-2

Ruud (NOR, n°8) bat Eubanks (USA, Q) : 7-6 (5), 6-2



Berrettini (ITA, n°6) bat Rune (DAN, Q) : 6-3, 4-6, 6-4

Harris (AFS, n°30) bat Bagnis (ARG) : 6-3, 4-6, 6-3

Kecmanovic (SER) bat Cilic (CRO, n°24) : 6-7 (7), 6-3, 7-6 (6)

Van de Zandschulp (PBS) bat Auger-Aliassime (CAN, n°9) : 7-6 (4), 6-7 (4), 6-3



Munar (ESP, Q) bat Carreno Busta (ESP, n°16) : 4-6, 6-4, 7-6 (4)

Fritz (USA, n°20) bat Majchrzak (POL) : 6-1, 6-1

De Minaur (AUS, n°29) bat Millman (AUS, LL) : 7-6 (4), 6-3

Paul (USA) bat Zverev (ALL, n°3) : 6-2, 4-6, 7-6 (2)



Rublev (RUS, n°7) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-4

Tiafoe (USA, n°28) bat Nakashima (USA) : 6-4, 6-4

Johnson (USA, WC) bat Karatsev (RUS, n°22) : 7-6 (5), 6-4

Hurkacz (POL, n°11) bat Otte (ALL) : 6-3, 3-6, 6-3



Schwartzman (ARG, n°14) bat Ruusuvuori (FIN) : 5-7, 6-3, 6-3

Isner (USA, n°23) bat Querrey (USA, WC) : 7-6 (6), 7-6 (2)

Bublik (KAZ, n°31) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (9), 6-3

Dimitrov (BUL, n°33) bat Thompson (AUS) : 7-6 (3), 6-2