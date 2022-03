ATP - Indian Wells : Sinner a jeté l'éponge, Fritz et Kecmanovic qualifiés en quarts de finale

Jannik Sinner has withdrawn from singles due to an illness. Nick Kyrgios advances by walkover.

The Isner vs Dimitrov match will commence at 2:30 pm#IndianWells



Berrettini chute face à Kecmanovic

INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Huitièmes de finale

Monfils (FRA, n°26)

Bonzi (FRA)

Nick Kyrgios n’a pas eu à combattre ce mercredi sur les courts d’Indian Wells. Alors que l’Australien devait en découdre avec Jannik Sinner, il a appris que la tête de série numéro 10 du Masters 1000 organisé en Californie a déclaré forfait pour la rencontre. Annoncé malade par les organisateurs du tournoi, l’Italien a ainsi offert le billet pour les quarts de finale à Nick Kyrgios, durant lesquels il devra affronter Rafael Nadal ou Reilly Opelka. Un début de journée qui n’a pas été très favorable aux représentants italiens.En effet, Matteo Berrettini a dû s’avouer vaincu face à Miomir Kecmanovic. Le Serbe s’est montré opportuniste quand il a fallu convertir la première balle de break à signaler durant le premier set. Après avoir échoué sur la deuxième, le 61eme mondial n’a pas fait durer le suspense pour empocher la manche. Les deux joueurs ont alors rivalisé et, surtout, se sont montrés intouchables au service. Mais, après avoir manqué une balle de break aux portes du jeu décisif, Miomir Kecmanovic a dû céder contre la tête de série numéro 6. Seul à remporter un point sur l’engagement adverse, Matteo Berrettini a ensuite égalisé à une manche partout. Comme le deuxième set, le troisième a démarré avec deux joueurs solides au service mais les fissures ont vite commencé à apparaître. Si les deux joueurs ont tout d’abord résisté, Miomir Kecmanovic a scellé le sort de la rencontre sur un break blanc (6-3, 6-7, 6-4 en 2h33’). Le Serbe défiera en quarts de finale Taylor Fritz, vainqueur face à Alex de Minaur. L’Américain, tête de série numéro 20, a tout d’abord dû courir derrière au score après avoir concédé le premier set, durant lequel il a cédé deux fois son service, à l’Australien. Répondant avec le break dès le cinquième jeu, le 20eme mondial a tout d’abord manqué une balle de set sur l’engagement de son adversaire avant de recoller sur son propre service. La dernière manche a tout d’abord vu Alex de Minaur perdre son break d’avance puis revenir à trois jeux partout après avoir concédé son service. C’est finalement dans un jeu décisif que les deux joueurs se sont expliqués et un seul point de service gagné sur le service adverse, le tout dernier, a fait le bonheur de Taylor Fritz (3-6, 6-4, 7-6 en 2h26’).- Alcaraz (ESP, n°19)Norrie (GBR, n°12) - Brooksby (USA)Nadal (ESP, n°4) - Opelka (USA, n°17)bat Sinner (ITA, n°10) par forfaitbat Berrettini (ITA, n°6) : 6-3, 6-7 (5), 6-4bat De Minaur (AUS, n°29) : 3-6, 6-4, 7-6 (5)Rublev (RUS, n°7) - Hurkacz (POL, n°11)Isner (USA, n°23) - Dimitrov (BUL, n°33)bat Medvedev (RUS, n°1) : 4-6, 6-3, 6-1bat Bautista Agut (ESP, n°15) : 6-2, 6-0bat Basilashvili (GEO, n°18) : 3-6, 6-3, 6-1bat Tsitsipas (GRE, n°5) : 1-6, 6-3, 6-2bat Evans (GBR, n° 27) : 7-5, 6-3bat Shapovalov (CAN, n°13) : 6-7 (4), 6-4, 6-4bat: 7-6 (5), 3-6, 6-4bat Ruud (NOR, n°8) : 6-4, 6-4bat Harris (AFS, n°30) : 6-4, 7-5bat Van de Zandschulp (PBS) : 7-6 (3), 7-5bat Munar (ESP, Q) : 6-4, 2-6, 7-6 (2)bat Paul (USA) : 7-6 (2), 6-4bat Tiafoe (USA, n°28) : 6-3, 6-4bat Johnson (USA, WC) : 7-6 (7), 6-3bat Schwartzman (ARG, n°14) : 7-5, 6-3bat Bublik (KAZ, n°31) : 6-3, 6-4