ATP - Indian Wells : Première finale en Masters 1000 pour Fritz

Cinq mois après avoir échoué face à Nikoloz Basilashvili, Taylor Fritz va bien disputer sa première finale à Indian Wells. Pour cela, l’Américain est venu à bout d’Andrey Rublev, qui restait sur treize victoires consécutives et des titres à Marseille puis Dubaï. Une demi-finale que la tête de série numéro 20 a lancé sur les chapeaux de roues, faisant le break d’entrée pour mener trois jeux à rien. Mais, après avoir résisté dans un jeu marathon à huit égalités, Andrey Rublev a fini par trouver une solution et revenir à cinq jeux partout. Toutefois, le Russe a cédé une nouvelle fois son service. A la troisième occasion et après sept égalités, Taylor Fritz a pu conclure le premier set sur l’engagement de son adversaire, qui n’avait pas cédé la moindre manche depuis le début du tournoi. Le deuxième set a démarré sur d’autres bases, avec deux joueurs qui n’ont pas laissé à l’autre la moindre opportunité de faire la différence. En effet, il a fallu attendre le huitième jeu pour voir une première balle de break, manquée, en faveur de l’Américain. Dans la foulée, Andrey Rublev a également eu une opportunité de prendre le service du 20eme mondial mais le Russe n’a pas su la convertir. Taylor Fritz, quant à lui, n’a pas laissé une telle chance passer deux fois. Obtenant une balle de match sur l’engagement du numéro 7 mondial, l’Américain a scellé le sort de la rencontre (7-5, 6-4 en 1h47’) et va disputer sa toute première finale en Masters 1000. Ce sera forcément face à un Espagnol, Carlos Alcaraz ou Rafael Nadal.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



Finale

Alcaraz (ESP, n°19) ou Nadal (ESP, n°4) - Fritz (USA, n°20)



Demi-finales

Alcaraz (ESP, n°19) - Nadal (ESP, n°4)

Fritz (USA, n°20) bat Rublev (RUS, n°7) : 7-5, 6-4



Quarts de finale

Alcaraz (ESP, n°19) bat Norrie (GBR, n°12) : 6-4, 6-3

Nadal (ESP, n°4) bat Kyrgios (AUS, WC) : 7-6 (0), 5-7, 6-4

Fritz (USA, n°20) bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (5), 3-6, 6-1

Rublev (RUS, n°7) bat Dimitrov (BUL, n°33) : 7-5, 6-2