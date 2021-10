Adrian Mannarino n'a rien pu faire. Le Français, 51eme joueur mondial, a été éliminé d'entrée, au Masters 1000 d'Indian Wells aux Etats-Unis, sur dur extérieur. Le Tricolore a chuté contre le Britannique Andy Murray, 121eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux petits sets (6-3, 6-2) et 1h25 de jeu. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux, jusqu'à ce que le Britannique mène alors 3-2. A ce moment-là, Andy Murray a su accélérer, quant il fallait, et prendre le service de son adversaire, à sa première tentative. Fort de cet avantage en poche, le moins bien classé des deux n'a ensuite plus rien lâché, pour conclure cette première manche, sur un jeu blanc (6-3). Enfin, la deuxième et dernière manche fut peut-être plus décousue. Cette fois, le Français a dû s'employer plus tôt, et plus précisément à 1-1, en sauvant alors déjà deux premières balles de break. Ce n'était que partie remise, puisque le Tricolore a ensuite perdu ses deux services suivants, pour être ainsi mené 5-2. Alors que son adversaire servait déjà pour le gain du match, Adrian Mannarino a tenté un ultime sursaut d'orgueil, mais il n'a ainsi pas su convertir la seule balle de break qu'il a obtenue dans cette rencontre. Sur ce même jeu, c'est même le 121eme joueur mondial qui a donc eu le dernier mot, sur sa deuxième balle de match (6-2).



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 903 959€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) - McDonald (USA)

Giron (USA) - Krajinovic (SER, n°27)

Dimitrov (BUL, n°23) - Altmaier (AUT)

Daniel (JAP) - Opelka (USA, n°16)



Shapovalov (CAN, n°9) - Pospisil (CAN)

Caruso (ITA, Q) - Karatsev (RUS, n°19)

Korda (USA, n°32) - Tiafoe (USA)

Popyrin (AUS) - Hurkacz (POL, n°8)



Rublev (RUS, n°4) - Taberner (ESP)

Paul (USA) - Lajovic (SER, n°28)

Norrie (GBR, n°21) - Sandgren (USA)

Pella (ARG) - Bautista Agut (ESP, n°15)



Schwartzman (ARG, n°11) - Cressy (USA, Q)

Nishikori (JAP) - Evans (GBR, n°19)

Harris (AFS, n°26) - Davidovich Fokina (ESP)

Carballes Baena (ESP) - Ruud (NOR, n°6)



Berrettini (ITA, n°5) - Tabilo (CHI, Q)

Nakashima (JAP) - Fritz (USA, n°31)

Isner (USA, n°20) - Nishioka (JAP)

Millman (AUS) - Sinner (ITA, n°10)



Monfils (FRA, n°14) - Mager (ITA)

Anderson (AFS) - Sonego (ITA, n°17)

Alcaraz (ESP, n°30) - Murray (GBR, WC)

Brooksby (USA) - A.Zverev (ALL, n°3)



Auger-Aliassime (CAN, n°7) - Ramos-Vinolas (ESP)

Eubanks (USA, Q) - Basilashvili (GEO, n°29)

Khachanov (RUS, n°24) - Ruusuvuori (FIN)

Gomez (EQU, Q) - Carreno Busta (ESP, n°12)



Garin (CHI, n°13) - Escobedo (USA, Q)

Vukic (AUS, Q) - De Minaur (AUS, n°22)

Fognini (ITA, n°25) - Struff (ALL)

Martinez (ESP) - Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

McDonald (USA) bat Duckworth (AUS) : 6-3, 6-3

Giron (USA) bat Van de Zandschulp (PBS, Q) : 6-7 (7), 6-2, 6-4

Krajinovic (SER, n°27) - Bye



Dimitrov (BUL, n°23) - Bye

Altmaier (AUT) bat Querrey (USA) : 6-2, 6-4

Daniel (JAP) bat Kohlschreiber (ALL) : 6-2, 6-4

Opelka (USA, n°16) - Bye



Shapovalov (CAN, n°9) - Bye

Pospisil (CAN) bat Wolf (USA, WC) : 6-4, 4-6, 6-4

Caruso (ITA, Q) bat Svajda (USA, WC) : 6-3, 6-1

Karatsev (RUS, n°19) - Bye



Korda (USA, n°32) - Bye

Tiafoe (USA) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Popyrin (AUS) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 7-6 (4)

Hurkacz (POL, n°8) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Taberner (ESP) bat Munar (ESP) : 6-3, 6-3

Paul (USA) bat Lopez (ESP) : 6-3, 7-6 (3)

Lajovic (SER, n°28) - Bye



Norrie (GBR, n°21) - Bye

Sandgren (USA) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 6-3

Pella (ARG) bat Kwon (CdS) : 1-6, 6-3, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°15) - Bye



Schwartzman (ARG, n°11) - Bye

Cressy (USA, Q) bat Djere (SER) : 6-7 (3), 6-1, 7-5

Nishikori (JAP) bat Sousa (POR, Q) : 6-7 (5), 6-3, 6-2

Evans (GBR, n°19) - Bye



Harris (AFS, n°26) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Carballes Baena (ESP) bat Olivo (ARG, Q) : 7-5, 7-5

Ruud (NOR, n°6) - Bye



Berrettini (ITA, n°5) - Bye

Tabilo (CHI, Q) bat Kudla (USA) : 6-1, 7-6 (0)

Nakashima (JAP) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-2

Fritz (USA, n°31) - Bye



Isner (USA, n°20) - Bye

Nishioka (JAP) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 3-6, 7-6 (2)

Millman (AUS) bat Sock (USA, WC) : 7-5, 4-6, 6-3

Sinner (ITA, n°10) - Bye



Monfils (FRA, n°14) - Bye

Mager (ITA) bat Fucsovics (HON) : 1-6, 6-3, 6-2

Anderson (AFS) bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-2

Sonego (ITA, n°17) - Bye



Alcaraz (ESP, n°30) - Bye

Murray (GBR, WC) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-2

Brooksby (USA) bat Ilkel (TUR, Q) : 7-6 (5), 6-4

A.Zverev (ALL, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°7) - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) bat Musetti (ITA) : 6-1, 6-3

Eubanks (USA, Q) bat Gerasimov (BIE) : 6-3, 6-3

Basilashvili (GEO, n°29) - Bye



Khachanov (RUS, n°24) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Koepfer (ALL) : 6-7 (3), 6-2, 6-0

Gomez (EQU, Q) bat Bagnis (ARG) : 6-3, 6-1

Carreno Busta (ESP, n°12) - Bye



Garin (CHI, n°13) - Bye

Escobedo (USA, Q) bat Rune (DAN, WC) : 6-4, 6-1

Vukic (AUS, Q) bat Andujar (ESP) : 7-5, 6-4

De Minaur (AUS, n°22) - Bye



Fognini (ITA, n°25) - Bye

Struff (ALL) bat Galan (COL) : 7-6 (4), 6-3

Martinez (ESP) bat Marcora (ITA, Q) : 6-4, 6-0

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye