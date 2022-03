C'est bien connu : le plus dur après avoir créé la sensation, c'est toujours de confirmer le match d'après. A son tour, Gaël Monfils a connu un lendemain d'exploit difficile, mercredi face à Carlos Alcaraz en huitièmes de finale du Masters 1000 organisé dans le désert californien. Deux jours après avoir fait chuter Daniil Medvedev, alors encore numéro 1 mondial, le Français s'est pris les pieds dans le tapis (7-5, 6-1) face au jeune Espagnol, devenu du même coup à 18 ans et 10 mois le plus jeune joueur à atteindre les quarts de finale à Indian Wells. Certes, le protégés de Juan Carlos Ferrero est uniquement âgé de 18 ans, mais il a déjà la maturité et le talent d'un joueur chevronné. Surclassé dans les deux sets par le 19eme au classement, Monfils en a fait l'amère expérience. Le tombeur de Medvedev a eu le mérite dans la première manche de s'accrocher jusqu'au dixième jeu, avant de céder le premier son service dans cette partie, sur une superbe amortie de son adversaire, qui n'avait de toute façon jamais plié sous la puissance des coups de "La Monf". Mieux encore : il avait su la plupart du temps répondre sur des coups encore plus violents.

Déjà émoussé, le Parisien a laissé ses dernières forces dans ce premier set qui a tourné logiquement à l'avantage du prodige espagnol. Dans le deuxième, Alcaraz, qui ne s'était encore jamais hissé en quarts de finale dans un Masters 1000, a passé Monfils à la moulinette. Le Murcien affrontera le tenant du titre Cameron Norrie. Sans jamais trembler (6-2, 6-4), le Britannique, 12eme au classement, a mis fin au parcours du jeune Américain Jenson Brooksby, qui avait lui aussi déclenché un petit séisme dans le ciel de Californie au tour précédant en faisant chuter Stefanos Tsitsipas. L'aventure continue également pour Andrey Rublev. Dans l'un des chocs de ces huitièmes, le Russe, numéro 7 mondial, a dominé (7-6, 6-4) le Polonais Hubert Hurkacz, qu'il devance de quatre places (11eme) dans la hiérarchie. Rublev sera opposé à l'indéracinable Grigor Dimitrov.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



Quarts de finale

Alcaraz (ESP, n°19) - Norrie (GBR, n°12)

Nadal (ESP, n°4) - Kyrgios (AUS, WC)

Kecmanovic (SER) - Fritz (USA, n°20)

Rublev (RUS, n°7) - Dimitrov (BUL, n°33)



Huitièmes de finale

Alcaraz (ESP, n°19) bat Monfils (FRA, n°26) : 7-5, 6-1

Norrie (GBR, n°12) bat Brooksby (USA) : 6-2, 6-4

Nadal (ESP, n°4) bat Opelka (USA, n°17) : 7-6 (3), 7-6 (5)

Kyrgios (AUS, WC) bat Sinner (ITA, n°10) par forfait



Kecmanovic (SER) bat Berrettini (ITA, n°6) : 6-3, 6-7 (5), 6-4

Fritz (USA, n°20) bat De Minaur (AUS, n°29) : 3-6, 6-4, 7-6 (5)

Rublev (RUS, n°7) bat Hurkacz (POL, n°11) : 7-6 (5), 6-4

Dimitrov (BUL, n°33) bat Isner (USA, n°23) : 6-3, 7-6 (6)



3eme tour

Monfils (FRA, n°26) bat Medvedev (RUS, n°1) : 4-6, 6-3, 6-1

Alcaraz (ESP, n°19) bat Bautista Agut (ESP, n°15) : 6-2, 6-0

Norrie (GBR, n°12) bat Basilashvili (GEO, n°18) : 3-6, 6-3, 6-1

Brooksby (USA) bat Tsitsipas (GRE, n°5) : 1-6, 6-3, 6-2



Nadal (ESP, n°4) bat Evans (GBR, n° 27) : 7-5, 6-3

Opelka (USA, n°17) bat Shapovalov (CAN, n°13) : 6-7 (4), 6-4, 6-4

Sinner (ITA, n°10) bat Bonzi (FRA) : 7-6 (5), 3-6, 6-4

Kyrgios (AUS, WC) bat Ruud (NOR, n°8) : 6-4, 6-4



Berrettini (ITA, n°6) bat Harris (AFS, n°30) : 6-4, 7-5

Kecmanovic (SER) bat Van de Zandschulp (PBS) : 7-6 (3), 7-5

Fritz (USA, n°20) bat Munar (ESP, Q) : 6-4, 2-6, 7-6 (2)

De Minaur (AUS, n°29) bat Paul (USA) : 7-6 (2), 6-4



Rublev (RUS, n°7) bat Tiafoe (USA, n°28) : 6-3, 6-4

Hurkacz (POL, n°11) bat Johnson (USA, WC) : 7-6 (7), 6-3

Isner (USA, n°23) bat Schwartzman (ARG, n°14) : 7-5, 6-3

Dimitrov (BUL, n°33) bat Bublik (KAZ, n°31) : 6-3, 6-4