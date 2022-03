A clinical performance from the World No. 1 who defeats Machac in 1 hour and 10minutes, 6-3 6-2 😤@DaniilMedwed | @BNPPARIBASOPEN | #IndianWells pic.twitter.com/qmpD98D256

— ATP Tour (@atptour) March 12, 2022

INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Aucun problème pour Daniil Medvedev lors de son entrée en lice à Indian Wells. Le n°1 mondial n'a passé que 70 minutes sur le court, le temps d'éliminer Tomas Machac (158eme) sur le score de 6-3, 6-2. Auteur de 3 aces et 73% de premières balles, le Russe a sauvé la seule balle de break que s'est procuré le Tchèque (dans le tout premier jeu), et lui a pris son service à 3-2 dans le premier set et à 0-0 et 3-1 dans le deuxième, avant de s'imposer sur sa troisième balle de match.Novak Djokovic est en effet virtuellement sur le trône de l'ATP à ce jour. Dans le même huitième de tableau, Carlos Alcaraz n'a pas connu non plus de difficultés particulières pour se qualifier. L'Espagnol a battu Mackenzie McDonald 6-3, 6-3 en 1h34, en remportant notamment les quatre derniers derniers jeux du match alors qu'il était mené 3-2, service à suivre pour l'Américain.Pour Dan Evans (n°27), ce fut encore plus rapide, avec une victoire 6-2, 6-0 contre Federico Coria, en perdant une seule fois son service, ce qui pourrait lui permettre d'affronter Nadal Nadal au tour suivant.bat Machac (RTC, Q) : 6-3, 6-2Krajinovic (SER) -Alcaraz (ESP, n°19) - McDonald (USA)Wolf (USA, Q) - Bautista Agut (ESP, n°15)Norrie (GBR, n°12) - Martinez (ESP)Fognini (ITA) - Basilashvili (GEO, n°18)Khachanov (RUS, n°25) - Brooksby (USA)Sock (USA, WC) - Tsitsipas (GRE, n°5)Nadal (ESP, n°4) - Korda (USA)bat Coria (ARG) : 6-2, 6-0Opelka (USA, n°17) - Musetti (ITA)Davidovich Fokina (ESP) - Shapovalov (CAN, n°13)Sinner (ITA, n°10) - Djere (SER)- Sonego (ITA, n°21)Delbonis (ARG, n°32) - Kyrgios (AUS, WC)Eubanks (USA, Q) - Ruud (NOR, n°8)Berrettini (ITA, n°6) - Rune (DAN, Q)Bagnis (ARG) - Harris (AFS, n°30)Cilic (CRO, n°24) - Kecmanovic (SER)Van de Zandschulp (PBS) - Auger-Aliassime (CAN, n°9)Carreno Busta (ESP, n°16) - Munar (ESP, Q)Majchrzak (POL) - Fritz (USA, n°20)De Minaur (AUS, n°29) - Millman (AUS, LL)Paul (USA) - Zverev (ALL, n°3)Rublev (RUS, n°7) - Koepfer (ALL)Nakashima (USA) - Tiafoe (USA, n°28)Karatsev (RUS, n°22) - Johnson (USA, WC)Otte (ALL) - Hurkacz (POL, n°11)Schwartzman (ARG, n°14) - Ruusuvuori (FIN)Querrey (USA, WC) - Isner (USA, n°23)Bublik (KAZ, n°31) - Murray (GBR, WC)Thompson (AUS) - Dimitrov (BUL, n°33)