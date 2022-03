Simply Stunning 🤯

Et maintenant, Alcaraz !

Depuis 2014 et Jo-Wilfried Tsonga à Toronto contre Novak Djokovic, aucun Français n'était parvenu à battre un n°1 mondial. Gaël Monfils a enfin effacé son ami Jo des tablettes, et s'offrant Daniil Medvedev ce lundi à Indian Wells. Le Russe, monté sur le trône de l'ATP il y a trois semaines, impressionne sans doute moins que les quatre légendes qui l'ont précédé, et Monfils ne s'est pas fait prier pour l'éliminer. Face à ce joueur qu'il avait battu il y a trois ans à Rotterdam, le Français s'est imposé 4-6, 6-3, 6-1 après 2h06 de jeu au terme de l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Quart de finaliste de l'Open d'Australie mais multipliant les forfaits depuis en raison "d'un pépin de santé lié au vaccin", le n°28 mondial semble être revenu à son excellent niveau du mois de janvier, même si on l'a souvent vu mettre les mains sur ses genoux pour reprendre son souffle dans le dernier set. Dans la première manche, Medvedev avait pourtant pris les devants, profitant d'un mauvais jeu de service de Monfils à 4-4, et ne perdant que quatre points sur sa mise en jeu.Si brillant sur son service jusque-là, le Russe a commencé à perdre le fil et à s'énerver, et le Français en a profité, avec un break pour mener 3-1 sur un retour gagnant. Medvedev l'a débreaké dans la foulée, sur sa cinquième occasion, mais à 3-4, c'est encore le n°1 mondial qui a craqué sur une attaque de coup droit de son adversaire (3-5), et cette fois Monfils n'a pas tremblé pour conclure et égaliser à une manche partout. Le début de la fin pour le Russe, qui a continué à s'énerver et enchaîner les fautes en début de troisième set, face à un n°28 mondial qui ne s'est pas enflammé et a joué très juste, ce qui lui a permis de mener 4-0. A 1-5, Medvedev a servi pour rester en jeu, mais sur sa sixième balle de match, il a craqué, offrant à Monfils l'une des plus belles victoires de sa carrière. Et offrant aussi la place de n°1 mondial à Novak Djokovic, qui va récupérer son trône pour 55 points lundi prochain !En huitièmes de finale, Monfils affrontera Carlos Alcaraz pour la première fois de sa carrière. Un choc de générations espagnol se déroulait en effet ce lundi en ouverture du programme, et c'est le plus jeune des deux Ibères qui l'a emporté. Carlos Alcaraz (18 ans, 19eme) a en effet été le premier joueur à se qualifier pour les huitièmes de finale, en écrasant son compatriote Roberto Bautista Agut (33 ans, 15eme)., sur le premier jeu de service d'Alcaraz, qui avait déjà fait le break. Le vainqueur du dernier Masters NextGen a également pris le service adverse à 3-1 (sur un jeu blanc) dans cette première manche, puis à 0-0, 2-0 et 4-0 dans la deuxième.bat Medvedev (RUS, n°1) : 4-6, 6-3, 6-1bat Bautista Agut (ESP, n°15) : 6-2, 6-0Norrie (GBR, n°12) - Basilashvili (GEO, n°18)Brooksby (USA) - Tsitsipas (GRE, n°5)Nadal (ESP, n°4) - Evans (GBR, n° 27)Opelka (USA, n°17) - Shapovalov (CAN, n°13)Sinner (ITA, n°10) -Kyrgios (AUS, WC) - Ruud (NOR, n°8)Berrettini (ITA, n°6) - Harris (AFS, n°30)Kecmanovic (SER) - Van de Zandschulp (PBS)Munar (ESP, Q) - Fritz (USA, n°20)De Minaur (AUS, n°29) - Paul (USA)Rublev (RUS, n°7) - Tiafoe (USA, n°28)Johnson (USA, WC) - Hurkacz (POL, n°11)Schwartzman (ARG, n°14) - Isner (USA, n°23)Bublik (KAZ, n°31) - Dimitrov (BUL, n°33)