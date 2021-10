ATP - Indian Wells : Les têtes de série au rendez-vous

Vainqueur du Masters 1000 de Miami en mars, Hubert Hurkacz est toujours en lice pour réussir le doublé américain ! Le Polonais, tête de série n°8 à Indian Wells, a rallié le troisième tour en se défaisant d'Alexei Popyrin sur le score de 6-1, 7-5 en 1h25. Auteur de 6 aces, il a remporté le premier set en breakant à 1-0 et 4-1 puis a breaké à 1-1 dans le deuxième, avant de perdre son service pour la première fois de la rencontre à 5-4, alors qu'il venait de manquer deux balles de match. Mais il s'est bien repris et a conclu sur sa mise en jeu, après avoir signé un nouveau break à 6-5. Il sera opposé à Frances Tiafoe, qui a sèchement éliminé son compatriote américain Sebastian Korda, tête de série n°32 : 6-0, 6-4 en 1h20. Le n°49 mondial a déroulé dans le premier set, puis s'est fait breaker d'entrée de deuxième, mais il a réussi à renverser la situation et s'imposer sur sa quatrième balle de match. Denis Shapovalov a quant à lui bénéficié de l'abandon de son compatriote Vasek Pospisil, touché au dos, à 3-0 dans le premier set.

Cressy tout près de l'exploit

Ca passe aussi, mais dans la douleur, pour Diego Schwartzman. L'Argentin a eu besoin de trois sets et 2h35 pour se défaire de l'Américain né en France Maxime Cressy : 6-2, 3-6, 7-5. Le 15eme mondial a remporté le premier set en breakant à 1-1 et 3-1 puis a perdu le deuxième en se faisant breaker à 1-0. Dans le troisième, Cressy, auteur de 11 aces et 14 doubles-fautes durant ce match, a mené 5-4 et a manqué deux balles de match sur son service, avant de perdre sa mise en jeu à 6-5 et donc le match. Cruel pour le Parisien de 24 ans. L'Argentin affrontera au tour suivant Dan Evans (n°18), tombeur de Kei Nishikori sur le score de 4-6, 6-3, 6-4 en 2h41, après avoir réussi le break décisif à 3-3 dans le troisième set. Dans le même huitième de tableau, Casper Ruud (n°6), vainqueur du tournoi de San Diego dimanche dernier, a enchaîné avec une facile victoire sur Roberto Carballes Baena : 6-1, 6-2 en 1h11 en servant 5 aces et sauvant la seule balle de break que s'est procuré l'Espagnol, à 3-0 dans le deuxième set.

Opelka solide, Bautista Agut un peu moins

Tête de série n°15, Roberto Bautista Agut a fait respecter la logique en se défaisant de Guido Pella en deux sets 1h51 de jeu (7-5, 6-3). L'Espagnol a tout de même été breaké trois fois et a vu l'Argentin servir pour le gain du premier set à 5-4, avant d'enchaîner trois jeux de suite. Dans le deuxième set, un break à 4-3 lui a permis de l'emporter, non sans mal. Reilly Opelka, tête de série n°16, a quant à lui disposé de Taro Daniel sur le score de 7-6, 6-3 en 1h28, en servant 11 aces et en n'ayant pas la moindre balle de break à défendre.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 903 959€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) - McDonald (USA)

Giron (USA) - Krajinovic (SER, n°27)

Dimitrov (BUL, n°23) - Altmaier (AUT)

Opelka (USA, n°16) bat Daniel (JAP) : 7-5, 6-3



Shapovalov (CAN, n°9) bat Pospisil (CAN) : 3-0 abandon

Caruso (ITA, Q) - Karatsev (RUS, n°19)

Tiafoe (USA) bat Korda (USA, n°32) : 6-0, 6-4

Hurkacz (POL, n°8) bat Popyrin (AUS) : 6-1, 7-5



Rublev (RUS, n°4) - Taberner (ESP)

Paul (USA) - Lajovic (SER, n°28)

Norrie (GBR, n°21) - Sandgren (USA)

Bautista Agut (ESP, n°15) bat Pella (ARG) : 7-5, 6-3



Schwartzman (ARG, n°11) bat Cressy (USA, Q) : 6-2, 3-6, 7-5

Evans (GBR, n°19) bat Nishikori (JAP) : 4-6, 6-3, 6-4

Harris (AFS, n°26) - Davidovich Fokina (ESP)

Ruud (NOR, n°6) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-2



Berrettini (ITA, n°5) - Tabilo (CHI, Q)

Nakashima (JAP) - Fritz (USA, n°31)

Isner (USA, n°20) - Nishioka (JAP)

Millman (AUS) - Sinner (ITA, n°10)



Monfils (FRA, n°14) - Mager (ITA)

Anderson (AFS) - Sonego (ITA, n°17)

Alcaraz (ESP, n°30) - Murray (GBR, WC)

Brooksby (USA) - A.Zverev (ALL, n°3)



Auger-Aliassime (CAN, n°7) - Ramos-Vinolas (ESP)

Eubanks (USA, Q) - Basilashvili (GEO, n°29)

Khachanov (RUS, n°24) - Ruusuvuori (FIN)

Gomez (EQU, Q) - Carreno Busta (ESP, n°12)



Garin (CHI, n°13) - Escobedo (USA, Q)

Vukic (AUS, Q) - De Minaur (AUS, n°22)

Fognini (ITA, n°25) - Struff (ALL)

Martinez (ESP) - Tsitsipas (GRE, n°2)