ATP - Indian Wells : Le tableau

C'est parti pour le premier Masters 1000 de cette saison 2022 de tennis. Dans la nuit de mardi à mercredi, a eu lieu le tirage au sort de l'édition 2022 du Masters 1000 d'Indian Wells, qui se joue aux Etats-Unis sur dur extérieur. Une énorme incertitude demeure malgré tout. En effet, s'il est bel et bien tête de série n°2 de cette prestigieuse épreuve, le Serbe Novak Djokovic est encore bien loin d'être sûr de pouvoir être au rendez-vous. En effet, les Etats-Unis exigent que toute personne entrant sur leur territoire soit vaccinée contre le Covid-19, ce qui n'est toujours pas le cas pour l'ancien numéro un mondial. Toutefois, en cas d'absence, finalement, du Serbe, cette édition 2022 d'Indian Wells ne devrait pas manquer de piquant, en terme d'affiches.

Troisième affrontement Medvedev-Nadal ?

Tête de série n°1, le Russe Daniil Medvedev n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale dans ce fameux tournoi, et c'était l'année dernière. S'il était amené à aller plus loin, le numéro un mondial pourrait, pourquoi pas, affronter Rafael Nadal, aujourd'hui âgé de 35 ans, lors des demi-finales. Avantage, cette année, à l'Espagnol, invaincu en 2022, qui s'est imposé à deux reprises contre le Russe. D'abord en finale de l'Open d'Australie, pour glaner son 21eme titre du Grand Chelem, puis en demi-finales du tournoi d'Acapulco pour ensuite aller encore chercher le titre, le mois dernier. Une confrontation entre les deux hommes en demi-finales serait donc leur troisième affrontement en moins de deux mois. Depuis le début de sa carrière, Nadal a déjà remporté ce Masters 1000 d'Indian Wells, et ce à trois reprises, mais il s'agira de sa toute première participation depuis l'édition 2019.

Choc Bonzi-Rinderknech d'entrée

A noter également que Novak Djokovic, s'il disputait alors les demi-finales, pourrait affronter la tête de série n°3, qui n'est autre que l'Allemand Alexander Zverev. De son côté, tenant du titre, le Britannique Cameron Norrie, en sa qualité de tête de série n°12, sera évidemment exempté du premier tour. Enfin, à noter que pas moins de huit Français prennent place directement dans le tableau principal. Le mieux classé de tous, Gaël Monfils, sera également exempté du premier tour, en sa qualité de tête de série n°26. Hugo Gaston affrontera un qualifié, tout comme Ugo Humbert. Benoît Paire, Adrian Mannarino et Richard Gasquet affronteront respectivement Dominik Koepfer, Brandon Nakashima et Oscar Otte. Enfin, une confrontation 100% française aura lieu et opposera Benjamin Bonzi à Arthur Rinderknech.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Q - Popyrin (AUS)

Krajinovic (SER) - Lajovic (SER)

Monfils (FRA, n°26) - Bye



Alcaraz (ESP, n°19) - Bye

McDonald (USA) - Fucsovics (HUN)

Q - Gaston (FRA)

Bautista Agut (ESP, n°15) - Bye



Norrie (GBR, n°12) - Bye

Martinez (ESP) - Q

Fognini (ITA) - Andujar (ESP)

Basilashvili (GEO, n°18) - Bye



Khachanov (RUS, n°25) - Bye

Brooksby (USA) - Carballes Baena (ESP)

JM Cerundolo (ARG) - Sock (USA, WC)

Tsitsipas (GRE, n°5) - Bye



Nadal (ESP, n°4) - Bye

Korda (USA) - Q

Coria (ARG) - Cuevas (URU)

Evans (GBR, n°27) - Bye



Opelka (USA, n°17) - Bye

Giron (USA) - Musetti (ITA)

Coric (CRO) - Davidovich Fokina (ESP)

Shapovalov (CAN, n°13) - Bye



Sinner (ITA, n°10) - Bye

Kwon (CdS) - Djere (SER)

Bonzi (FRA) - Rinderknech (FRA)

Sonego (ITA, n°21) - Bye



Delbonis (ARG, n°32) - Bye

Kyrgios (AUS, WC) - Baez (ARG)

Q - Cressy (USA)

Ruud (NOR, n°8) - Bye



Berrettini (ITA, n°6) - Bye

Humbert (FRA) - Q

Bagnis (ARG) - Laaksonen (SUI)

Harris (AFS, n°30) - Bye



Cilic (CRO, n°24) - Bye

Q - Kecmanovic (SER)

Q - Van de Zandschulp (PBS)

Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Bye



Carreno Busta (ESP, n°16) - Bye

Q - Q

Majchrzak (POL) - Bedene (SLO)

Fritz (USA, n°20) - Bye



De Minaur (AUS, n°29) - Bye

Ivashka (BIE) - Struff (ALL)

Dimitrov (BUL) - Paul (USA)

Zverev (ALL, n°3) - Bye



Rublev (RUS, n°7) - Bye

Koepfer (ALL) - Paire (FRA)

Mannarino (FRA) - Nakashima (USA)

Tiafoe (USA, n°28) - Bye



Karatsev (RUS, n°22) - Bye

Johnson (USA, WC) - Altmaier (ALL)

Gasquet (FRA) - Otte (ALL)

Hurkacz (POL, n°11) - Bye



Schwartzman (ARG, n°14) - Bye

Q - Ruusuvuori (FIN)

Griekspoor (PBS) - Querrey (USA, WC)

Isner (USA, n°23) - Bye



Bublik (KAZ, n°31) - Bye

Murray (GBR, WC) - Q

Thompson (AUS) - Goffin (BEL)

Djokovic (SER, n°2) - Bye