ATP - Indian Wells : Bonzi remporte le choc franco-français

INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

1er tour

Monfils (FRA, n°26)

Gaston (FRA)

Bonzi (FRA)

Rinderknech (FRA)

Humbert (FRA)

Paire (FRA)

Mannarino (FRA)

Gasquet (FRA)

C'est parti pour le premier Masters 1000 de la saison, du côté d'Indian Wells ! Huit Français sont présents sur la ligne de départ, et deux sont assurés de disputer le deuxième tour : Gaël Monfils, exempté de premier tour en tant que tête de série n°26 (et opposé à Filip Krajinovic pour son entrée en lice), et le vainqueur du match entre Benjamin Bonzi (62eme) et Arthur Rinderknech (57eme). Et c'est le moins bien classé des deux qui l'a emporté : 6-3, 7-5 en 1h22.Excellent au service (7 aces, 72% de premières balles, un seul break concédé) et plus puissant, le Nîmois a su se reprendre très rapidement après avoir perdu son service d'entrée. Mené 2-0 dans le premier set, il a enchaîné cinq jeux de suite et a finalement empoché la manche sans trop trembler. Dans la deuxième, les deux joueurs ont facilement gardé leur service jusqu'à 4-4 (deux jeux blancs de chaque côté), puis Rinderknech a dû défendre une première balle de break. Il l'a sauvée, mais sur son jeu de service suivant, il a craqué (5-6) et Bonzi a réussi à conclure sans trop de problèmes sur son service. Il décroche ainsi la deuxième victoire en Masters 1000 de sa carrière (la première étant intervenue contre Federico Coria à Bercy en 2020) et sera opposé au tour suivant à la tête de série n°21, Lorenzo Sonego, pour la première fois de sa carrière.- ByeMachac (RTC, Q) - Popyrin (AUS)bat Lajovic (SER) 7-5, 4-6, 6-1- Bye- Byebat Fucsovics (HUN) : 7-6 (11), 7-5Wolf (USA, Q) -- Bye- ByeMartinez (ESP) - J.Sousa (POR, LL)bat Andujar (ESP) : 3-6, 6-3, 6-3- Bye- ByeBrooksby (USA) - Carballes Baena (ESP)J.M.Cerundolo (ARG) - Sock (USA, WC)- Bye- ByeKorda (USA) - Kokkinakis (GRE, Q)Coria (ARG) - Cuevas (URU)- Bye- ByeGiron (USA) - Musetti (ITA)Coric (CRO) - Davidovich Fokina (ESP)- Bye- Byebat Kwon (CdS) : 2-6, 6-3, 6-4bat: 6-3, 7-5- Bye- ByeKyrgios (AUS, WC) - Baez (ARG)Eubanks (USA, Q) - Cressy (USA)- Bye- Bye- Rune (DAN, Q)Bagnis (ARG) - Laaksonen (SUI)- Bye- ByeBroady (GBR, Q) - Kecmanovic (SER)Sandgren (USA, Q) -Van de Zandschulp (PBS)- Bye- ByeMunar (ESP, Q) - Shang (CHN, Q)Majchrzak (POL) - Bedene (SLO)- Bye- ByeIvashka (BIE) - Struff (ALL)Kukushkin (KAZ, Q) - Paul (USA)- Bye- ByeKoepfer (ALL) -- Nakashima (USA)- Bye- ByeJohnson (USA, WC) - Altmaier (ALL)- Otte (ALL)- Bye- ByeKohlschreiber (ALL, Q) - Ruusuvuori (FIN)Griekspoor (PBS) - Querrey (USA, WC)- Bye- ByeMurray (GBR, WC) - Daniel (JAP, Q)Thompson (AUS) - Goffin (BEL)- Bye