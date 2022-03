ATP - Indian Wells : Berrettini file en huitièmes

Matteo Berrettini tient son rang. L'Italien, 6eme joueur mondial et tête de série n°6, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d'Indian Wells aux Etats-Unis, sur dur extérieur, après sa victoire sur le Sud-Africain Lloyd George Harris, 32eme joueur mondial et tête de série n°30, en deux manches (6-4, 7-5) et 1h34 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les huit premiers jeux. A 4-4, le Sud-Africain a été le premier à craquer, cédant alors son service au pire des moments. Car, dans la foulée, l'Italien ne s'est pas gêné pour conclure, même s'il a alors dû s'y reprendre à trois fois pour cela (6-4). Enfin, la deuxième et dernière manche fut pleine de rebondissements. A 1-2, le Transalpin a alors été le premier à perdre son service. A 5-2, avec cet avantage en poche, Lloyd Harris a alors bien failli égaliser à une manche partout, sur le service de son adversaire. Mais malgré deux opportunités, il n'a pas su conclure. Dans la foulée, le moins bien classé des deux a eu une nouvelle chance, cette fois sur son propre service. Là encore, il s'est donc montré dans l'incapacité de conclure. Pire, sur ce même jeu, il a cédé sur la première balle de débreak de son concurrent, qui est revenu ensuite à 5-5. Matteo Berrettini a poursuivi sur sa lancée, s'adjugeant l'ultime service du 32eme joueur mondial, sur sa deuxième opportunité, pour mettre un point final à cette rencontre, sur un ultime jeu blanc (7-5).



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



3eme tour

Monfils (FRA, n°26) bat Medvedev (RUS, n°1) : 4-6, 6-3, 6-1

Alcaraz (ESP, n°19) bat Bautista Agut (ESP, n°15) : 6-2, 6-0

Norrie (GBR, n°12) bat Basilashvili (GEO, n°18) : 3-6, 6-3, 6-1

Brooksby (USA) bat Tsitsipas (GRE, n°5) : 1-6, 6-3, 6-2



Nadal (ESP, n°4) bat Evans (GBR, n° 27) : 7-5, 6-3

Opelka (USA, n°17) bat Shapovalov (CAN, n°13) : 6-7 (4), 6-4, 6-4

Sinner (ITA, n°10) bat Bonzi (FRA) : 7-6 (5), 3-6, 6-4

Kyrgios (AUS, WC) bat Ruud (NOR, n°8) : 6-4, 6-4



Kecmanovic (SER) bat Van de Zandschulp (PBS) : 7-6 (3), 7-5

Munar (ESP, Q) - Fritz (USA, n°20)

De Minaur (AUS, n°29) - Paul (USA)



Rublev (RUS, n°7) - Tiafoe (USA, n°28)

Johnson (USA, WC) - Hurkacz (POL, n°11)

Schwartzman (ARG, n°14) - Isner (USA, n°23)

Bublik (KAZ, n°31) - Dimitrov (BUL, n°33)