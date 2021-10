ATP - Indian Wells : Berrettini éliminé par Fritz

Taylor Fritz a créé la sensation à Indian Wells. L’Américain, tête de série numéro 31, a dominé Matteo Berrettini et valide son billet pour les huitièmes de finale. Si les deux joueurs ont tenu leur première mise en jeu, le 39eme mondial a alors haussé le ton pour prendre deux fois le service de son adversaire et mener cinq jeux à un. L’Italien a alors eu un sursaut d’orgueil pour effacer ses deux breaks de retard et servir pour égaliser mais, sur un jeu blanc, Taylor Fritz a conclu le premier set. Si Matteo Berrettini a eu la première balle de break de la deuxième manche, c’est bien l’Américain qui a frappé le premier pour mener quatre jeux à un et son adversaire n’a pas eu la moindre occasion pour revenir. Le numéro 7 mondial a écarté quatre balles de match sur son service mais a finalement dû s’avouer vaincu (6-4, 6-3 en 1h23’). Taylor Fritz connaît déjà le nom de son adversaire, Jannik Sinner ayant profité du forfait de John Isner.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 903 959€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



3eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Krajinovic (SER, n°27) : 6-2, 7-6 (1)

Dimitrov (BUL, n°23) bat Opelka (USA, n°16) : 6-3, 6-4

Karatsev (RUS, n°19) bat Shapovalov (CAN, n°9) : 7-5, 6-2

Hurkacz (POL, n°8) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-2



Paul (USA) bat Rublev (RUS, n°4) : 6-4, 3-6, 7-5

Norrie (GBR, n°21) bat Bautista Agut (ESP, n°15) : 6-4, 5-7, 6-3

Schwartzman (ARG, n°11) bat Evans (GBR, n°19) : 5-7, 6-4, 6-0

Ruud (NOR, n°6) bat Harris (AFS, n°26) : 6-7 (4), 6-4, 6-4



Fritz (USA, n°31) bat Berrettini (ITA, n°5) : 6-4, 6-3

Sinner (ITA, n°10) bat Isner (USA, n°20) : forfait

Monfils (FRA, n°14) - Anderson (AFS)

Murray (GBR, WC) - A.Zverev (ALL, n°3)



Ramos-Vinolas (ESP) - Basilashvili (GEO, n°29)

Khachanov (RUS, n°24) - Carreno Busta (ESP, n°12)

Garin (CHI, n°13) - De Minaur (AUS, n°22)

Fognini (ITA, n°25) - Tsitsipas (GRE, n°2)