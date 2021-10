First Masters 1000 semi-final!

Nikoloz Basilashvili battles past Stefanos Tsitsipas 6-4 2-6 6-4 at #BNPPO21 pic.twitter.com/iGeYLjkAyd



— Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2021

Fritz se paye Zverev

INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 903 959€)

Demi-finales

Quarts de finale

Troisième demi-finale à Indian Wells et troisième surprise ! Après Grigor Dimitrov et Cameron Norrie jeudi, c'est Nikoloz Basilashvili qui a rallié le dernier carré du Masters 1000 californien. Un dernier carré sur lequel sans doute personne n'aurait misé il y a une semaine... Le Géorgien, tête de série n°29, s'est offert le scalp du n°3 mondial Stefanos Tsitsipas, bien décevant, en trois sets et 2h10 de jeu : 6-4, 2-6, 6-4. Pour son tout premier quart en Masters 1000, Basilashvili n'a pas du tout été impressionné (il ne montre d'ailleurs jamais ses émotions...), et a entamé le match avec deux breaks pour mener 4-1. Le Grec a réussi à en effacer un, mais pas deux, et a donc perdu ce premier set.On pensait alors le Grec lancé vers la demie, mais pas du tout ! Il a de nouveau perdu son service d'entrée (0-2), a recollé (2-2), avant de se faire breaker une nouvelle fois à 3-3. Basilashvili a sauvé une balle de débreak par la suite, mais n'a pas tremblé pour conclure à 5-4. Il va donc disputer sa première demi-finale en Masters 1000, à 29 ans, contre Taylor Fritz (2-1 pour l'Américain). Quel tournoi du Géorgien !Il était écrit que la composition de ces demi-finales serait surprenante jusqu'au bout. Quatrième et dernier joueur à se qualifier, l'Américain Taylor Fritz, 39eme joueur mondial et tête de série n°31, s'est offert le scalp de l'Allemand Alexander Zverev, 4eme joueur mondial et tête de série n°3, en trois sets (4-6, 6-3, 7-6 (3)) et 2h22 de jeu.Après deux balles de nouveau break sauvées à 2-2, Taylor Fritz a cédé à 3-3, avant de perdre ce premier set, sur un ultime jeu blanc (4-6). Dans la deuxième manche, l'Allemand a été le seul à perdre son service, à 2-1, malgré une première balle sauvée et malgré également une balle de débreak, dans la foulée, non convertie. Le moins bien classé des deux a ensuite conclu cette manche, à sa deuxième opportunité (6-3). Enfin, d'entrée de troisième et dernière manche, le 39eme joueur mondial a de nouveau été breaké. A 5-2, Alexander Zverev s'est procuré une première balle de match sur le service de son adversaire, puis une autre à 5-3, sur son propre service. Un service qu'il a même fini par perdre.Avant cette édition 2021, Taylor Fritz n'avait, comme meilleur résultat en Masters 1000, que deux huitièmes de finale. Un à Indian Wells en 2018 et un autre à Monte-Carlo en 2019. Cette édition 2021 d'Indian Wells est donc plus que jamais historique.Dimitrov (BUL, n°23) - Norrie (GBR, n°21)Fritz (USA, n°31) - Basilashvili (GEO, n°29)bat Hurkacz (POL, n°8) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)bat Schwartzman (ARG, n°11) : 6-0, 6-2bat A.Zverev (ALL, n°3) : 4-6, 6-3, 7-6 (3)bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 6-4, 2-6, 6-4