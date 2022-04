ATP - Houston : Quatrième titre, tous aux Etats-Unis, pour Opelka

Après New York en 2019, Delray Beach en 2020 puis Dallas plus tôt cette année, Reilly Opelka a remporté ce dimanche son quatrième titre en carrière. Et, encore une fois, c’est sur le sol américain que le 18eme mondial a pu jubiler. A l’occasion d’une finale serrée contre son compatriote John Isner, le joueur de 24 ans a pu ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Une rencontre qui a démarré par une grande solidité au service de part et d’autre. Toutefois, Reilly Opelka a montré les premiers signes de fébrilité avec une balle de break sauvée dans le cinquième jeu. C’est pourtant lui qui a pris l’ascendant en toute fin de set, arrachant le service de son adversaire avant de virer en tête à sa première occasion. La deuxième manche, quant à elle, a proposé un scenario un peu différent.

Isner n’a pas saisi sa chance, Opelka n’a pas hésité

En effet, sur chacun de ses jeux de service, Reilly Opelka a été mis en grande difficulté. Au total, la tête de série numéro 3 du tournoi a dû sauver sept balles de break avant d’en obtenir une seule. Les deux joueurs ont finalement dû s’expliquer au jeu décisif. Remportant deux points sur l’engagement adverse, John Isner a eu deux balles d’égalisation à une manche partout, toutes manquées. Le 27eme mondial en a eu une troisième, sans connaître plus de réussite. C’est alors que Reilly Opelka a saisi sa chance. S’offrant une première balle de match sur le service de son adversaire, le 18eme mondial est allé conclure cette finale (6-3, 7-6 en 1h49’). Une victoire qui va permettre à l’Américain de gagner une place et de connaître ce lundi le meilleur classement de sa carrière. John Isner, quant à lui, va se rapprocher du Top 20.



HOUSTON (Etats-Unis, ATP 250, terre battue, 602 126€)

Tenant du titre : Cristian Garin (en 2019)



Finale

Opelka (USA, n°3) bat Isner (USA, n°4) : 6-3, 7-6 (7)



Demi-finales

Opelka (USA, n°3) bat Kyrgios (AUS, WC) : 6-3, 7-5

Isner (USA, n°4) bat Garin (CHI, n°5) : 4-6, 6-3, 6-4



Quarts de finale

Kyrgios (AUS, WC) bat Mmoh (USA, LL) : forfait

Opelka (USA, n°3) bat Brouwer (PBS, Q) ; 6-3, 7-5

Isner (USA, n°4) bat Tiafoe (USA, n°6) : 6-4, 2-6, 6-3

Garin (CHI, n°5) bat Fritz (USA, n°2) : 6-2, 6-7 (5), 6-3



Huitièmes de finale

Mmoh (USA, LL) bat Querrey (USA) : 6-2, 6-4

Kyrgios (AUS, WC) bat Paul (USA, n°7) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°3) bat Krueger (USA, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Brouwer (PBS, Q) bat Wolf (USA, WC) : 6-1, 6-1



Tiafoe (USA, n°6) bat Cuevas (URU) : 5-7, 7-5, 7-6 (4)

Isner (USA, n°4) bat Johnson : 6-7 (1), 7(6 (4), 6-3

Garin (CHI, n°5) bat Thompson (AUS) : 3-6, 6-3, 6-3

Fritz (USA, n°2) bat Tabilo (CHI) : 6-1, 6-4



1er tour

Mmoh (USA, LL) - Bye

Querrey (USA) bat Galan (COL) : 7-6 (0), 3-6, 7-6 (6)

Kyrgios (AUS, WC) bat McDonald (USA) : 4-6, 6-3, 6-4

Paul (USA, n°7) bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (4), 7-6 (5), 3-2 abandon



Opelka (USA, n°3) - Bye

Krueger (USA, Q) bat Varillas (PER) : 5-1 abandon

Brouwer (PBS, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-2

Wolf (USA, WC) bat Brooksby (USA, n°8) : 6-4, 6-4



Tiafoe (USA, n°6) bat Giron (USA) : 6-4, 6-4

Cuevas (URU) bat Purcell (AUS, Q) : 7-6 (7), 6-3

Johnson (USA) bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 6-4

Isner (USA, n°4) - Bye



Garin (CHI, n°5) bat Sock (USA, WC) : 4-6, 6-3, 7-5

Thompson (AUS) bat Diez (CAN, LL) : 6-3, 6-2

Tabilo (CHI) bat Harrison (USA, Q) : 6-1, 6-4

Fritz (USA, n°2) - Bye