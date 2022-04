ATP - Houston : Opelka va défier Kyrgios

Working for the weekend 💪 @ReillyOpelka gets past Brouwer 6-3 7-5 and will face Kyrgios in the Houston semi-finals.#USClay pic.twitter.com/Wh2ySdnymv

HOUSTON (Etats-Unis, ATP 250, terre battue, 602 126€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Duel de cogneurs en demi-finale du tournoi sur terre battue de Houston samedi ! Nick Kyrgios et Reilly Opelka s'affronteront pour une place en finale, et il devrait y avoir des aces. L'Américain, tête de série n°3, s'est défait du qualifié néerlandais Gijs Brouwer (361eme) sur le score de 6-3, 7-5 en 1h18, en breakant à 2-1 dans le premier set, puis en revenant de 1-3 à 3-3 dans le deuxième, avant de breaker une nouvelle fois à 5-5 pour l'emporter.Opelka a remporté son seul match contre l'Australien, l'été dernier au Canada.bat Mmoh (USA, LL) : forfaitbat Brouwer (PBS, Q) ; 6-3, 7-5Tiafoe (USA, n°6) - Isner (USA, n°4)Garin (CHI, n°5) - Fritz (USA, n°2)bat Querrey (USA) : 6-2, 6-4bat Paul (USA, n°7) : 6-4, 6-2bat Krueger (USA, Q) : 3-6, 6-2, 6-4bat Wolf (USA, WC) : 6-1, 6-1bat Cuevas (URU) : 5-7, 7-5, 7-6 (4)bat Johnson : 6-7 (1), 7(6 (4), 6-3bat Thompson (AUS) : 3-6, 6-3, 6-3bat Tabilo (CHI) : 6-1, 6-4- Byebat Galan (COL) : 7-6 (0), 3-6, 7-6 (6)bat McDonald (USA) : 4-6, 6-3, 6-4bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (4), 7-6 (5), 3-2 abandon- Byebat Varillas (PER) : 5-1 abandonbat Lopez (ESP) : 6-4, 6-2bat Brooksby (USA, n°8) : 6-4, 6-4bat Giron (USA) : 6-4, 6-4bat Purcell (AUS, Q) : 7-6 (7), 6-3bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 6-4- Byebat Sock (USA, WC) : 4-6, 6-3, 7-5bat Diez (CAN, LL) : 6-3, 6-2bat Harrison (USA, Q) : 6-1, 6-4- Bye