ATP - Houston : Opelka se régale au Texas

HOUSTON (Etats-Unis, ATP 250, terre battue, 602 126€)

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Première finale sur terre battue pour Reilly Opelka ! Le géant américain de 2,11m (24 ans), qui a disputé les cinq premières finales de sa carrière sur dur en Amérique du Nord, continue de briller sur son continent, mais cette fois c'est sur surface ocre, à Houston qu'il enchaîne les victoires. Déjà vainqueur du tournoi de Dallas en février, Opelka apprécie visiblement le Texas, et il s'est qualifié ce samedi pour la finale en éliminant Nick Kyrgios.Opelka a remporté le premier set en breakant à 2-1 et en ne perdant que quatre points sur sa mise en jeu. Mais Kyrgios, qui dispute son premier et dernier tournoi de la saison sur terre battue, a bien réagi en revenant à 4-4 dans le deuxième après avoir perdu son service. Cependant, à 5-5, l'Australien a cédé sa mise en jeu, et Opelka a terminé ce match sur un jeu blanc. Le voilà donc en finale, où il affrontera son "jumeau" John Isner ou le tenant du titre Cristian Garin.bat Kyrgios (AUS, WC) : 6-3, 7-5Isner (USA, n°4) - Garin (CHI, n°5)bat Mmoh (USA, LL) : forfaitbat Brouwer (PBS, Q) ; 6-3, 7-5bat Tiafoe (USA, n°6) : 6-4, 2-6, 6-3bat Fritz (USA, n°2) : 6-2, 6-7 (5), 6-3bat Querrey (USA) : 6-2, 6-4bat Paul (USA, n°7) : 6-4, 6-2bat Krueger (USA, Q) : 3-6, 6-2, 6-4bat Wolf (USA, WC) : 6-1, 6-1bat Cuevas (URU) : 5-7, 7-5, 7-6 (4)bat Johnson : 6-7 (1), 7(6 (4), 6-3bat Thompson (AUS) : 3-6, 6-3, 6-3bat Tabilo (CHI) : 6-1, 6-4- Byebat Galan (COL) : 7-6 (0), 3-6, 7-6 (6)bat McDonald (USA) : 4-6, 6-3, 6-4bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (4), 7-6 (5), 3-2 abandon- Byebat Varillas (PER) : 5-1 abandonbat Lopez (ESP) : 6-4, 6-2bat Brooksby (USA, n°8) : 6-4, 6-4bat Giron (USA) : 6-4, 6-4bat Purcell (AUS, Q) : 7-6 (7), 6-3bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 6-4- Byebat Sock (USA, WC) : 4-6, 6-3, 7-5bat Diez (CAN, LL) : 6-3, 6-2bat Harrison (USA, Q) : 6-1, 6-4- Bye