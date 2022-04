Nick Kyrgios continue son chemin à Houston. Après avoir lancé sa semaine avec un succès sur Mackenzie McDonald, le facétieux Australien a pris le meilleur sur Tommy Paul, tête de série numéro 7. Après avoir fait le break dans le cinquième jeu, le 94eme mondial n’a pas résisté à l’idée de tenter un service à la cuillère pour remporter son service trois jeux plus tard. A sa première balle de set, Nick Kyrgios a pris l’avantage… qu’il a confirmé avec le break d’entrée de deuxième manche. Inquiété sur son service dans le sixième jeu, il a répondu en prenant à nouveau le service de Tommy Paul. L’Américain a essayé de retarder l’échéance mais sans parvenir à convertir sa balle de débreak. Nick Kyrgios, lui, n’a pas hésité au moment de conclure (6-4, 6-2 en 1h11’). Pour une place dans le dernier carré, l’Australien affrontera Michael Mmoh. Repêché à l’issue des qualifications après le forfait de Casper Ruud, tête de série numéro 1, l’Américain a pris le meilleur sur son compatriote Sam Querrey. Si la première manche a été à sens unique pour le 226eme mondial, avec deux breaks consécutifs, la deuxième l’a vu prendre l’ascendant d’entrée puis ne plus lâcher les commandes (6-2, 6-4 en 1h16’).

Opelka sera opposé à la sensation Brouwer en quart

Dans son duel déséquilibré face à son compatriote Mitchell Krueger, l'Américain Reilly Opelka a mis du temps à rentrer dans le match. Le 161eme joueur mondial l'a surpris en le breakant à deux reprises dans le premier set bouclé en 36 minutes. Le temps nécessaire pour monter en puissance et ne plus jamais être réellement mis en danger sur sa mise en jeu. La tête de série numéro 3 du tournoi a par la suite fait parler sa puissance, signant entre autres 15 aces pour conclure l'affaire en 1h55 (3-6, 6-2, 6-4). En quart de finale, il affrontera la sensation Gijs Brouwer. Issu des qualifications, ce néerlandais de 26 ans a disposé de l'Américain Jeffrey John Wolf en deux manches sur le score sévère de 6-1, 6-1. Impérial sur sa mise en jeu, le 361eme joueur du classement ATP s'est notamment appuyé sur une bonne première balle (80%) pour bâtir ce succès.



HOUSTON (Etats-Unis, ATP 250, terre battue, 602 126€)

Tenant du titre : Cristian Garin (en 2019)



Huitièmes de finale

Mmoh (USA, LL) bat Querrey (USA) : 6-2, 6-4

Kyrgios (AUS, WC) bat Paul (USA, n°7) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°3) bat Krueger (USA, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Brouwer (PBS, Q) bat Wolf (USA, WC) : 6-1, 6-1



Tiafoe (USA, n°6) - Cuevas (URU)

Johnson (USA) - Isner (USA, n°4)

Garin (CHI, n°5) - Thompson (AUS)

Tabilo (CHI) - Fritz (USA, n°2)



1er tour

Mmoh (USA, LL) - Bye

Querrey (USA) bat Galan (COL) : 7-6 (0), 3-6, 7-6 (6)

Kyrgios (AUS, WC) bat McDonald (USA) : 4-6, 6-3, 6-4

Paul (USA, n°7) bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (4), 7-6 (5), 3-2 abandon



Opelka (USA, n°3) - Bye

Krueger (USA, Q) bat Varillas (PER) : 5-1 abandon

Brouwer (PBS, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-2

Wolf (USA, WC) bat Brooksby (USA, n°8) : 6-4, 6-4



Tiafoe (USA, n°6) bat Giron (USA) : 6-4, 6-4

Cuevas (URU) bat Purcell (AUS, Q) : 7-6 (7), 6-3

Johnson (USA) bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 6-4

Isner (USA, n°4) - Bye



Garin (CHI, n°5) bat Sock (USA, WC) : 4-6, 6-3, 7-5

Thompson (AUS) bat Diez (CAN, LL) : 6-3, 6-2

Tabilo (CHI) bat Harrison (USA, Q) : 6-1, 6-4

Fritz (USA, n°2) - Bye