Vainqueur de la dernière édition du tournoi, en 2019, Cristian Garin sera de nouveau au rendez-vous des quarts de finale en 2022 à Houston. Le Chilien, tête de série n°5, a dû lutter pendant 2h11, mais il a fini par s'imposer 3-6, 6-3, 6-3 contre Jordan Thompson, qu'il affrontait pour la première fois. Un break d'entrée de match a suffi à l'Australien pour empocher le premier set, mais Garin a égalisé en réussissant à son tour un seul break dans le deuxième set, à 3-2. Tout s'est donc décidé dans le troisième, où le Chilien a rapidement mené 4-1 et a fini par l'emporter même si Thompson a effacé l'un de ses breaks de retard pour revenir à 2-4. Garin affrontera au tour suivant son compatriote Taylor Fritz.

Isner s'est fait très peur

Le récent vainqueur d'Indian Wells n'a connu aucun problème pour se débarrasser du Chilien Tabilo (6-1, 6-4). John Isner et Frances Tiafoe seront eux aussi au rendez-vous. Toutefois, les Américains, au même titre que Garin, ont dû batailler pendant trois sets avant de valider leur billet pour les quarts, aux dépens respectivement de l'Uruguayen Cuevas (5-7, 7-5, 7-6) et d'un autre Américain Steve Johnson (6-7, 7-6, 6-3). Isner comme Tiafoe ont dû renverser la situation pour pouvoir s'imposer après avoir tous deux perdu le premier set. Le 27eme au classement, passé tout près de la défaite, a même dû écarter une balle de match face à son compatriote.



HOUSTON (Etats-Unis, ATP 250, terre battue, 602 126€)

Tenant du titre : Cristian Garin (en 2019)



Quarts de finale

Mmoh (USA, LL) - Kyrgios (AUS, WC)

Opelka (USA, n°3) - Brouwer (PBS, Q)

Tiafoe (USA, n°6) - Isner (USA, n°4)

Garin (CHI, n°5) - Fritz (USA, n°2)



Huitièmes de finale

Mmoh (USA, LL) bat Querrey (USA) : 6-2, 6-4

Kyrgios (AUS, WC) bat Paul (USA, n°7) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°3) bat Krueger (USA, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Brouwer (PBS, Q) bat Wolf (USA, WC) : 6-1, 6-1



Tiafoe (USA, n°6) bat Cuevas (URU) : 5-7, 7-5, 7-6 (4)

Isner (USA, n°4) bat Johnson : 6-7 (1), 7(6 (4), 6-3

Garin (CHI, n°5) bat Thompson (AUS) : 3-6, 6-3, 6-3

Fritz (USA, n°2) bat Tabilo (CHI) : 6-1, 6-4



1er tour

Mmoh (USA, LL) - Bye

Querrey (USA) bat Galan (COL) : 7-6 (0), 3-6, 7-6 (6)

Kyrgios (AUS, WC) bat McDonald (USA) : 4-6, 6-3, 6-4

Paul (USA, n°7) bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (4), 7-6 (5), 3-2 abandon



Opelka (USA, n°3) - Bye

Krueger (USA, Q) bat Varillas (PER) : 5-1 abandon

Brouwer (PBS, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-2

Wolf (USA, WC) bat Brooksby (USA, n°8) : 6-4, 6-4



Tiafoe (USA, n°6) bat Giron (USA) : 6-4, 6-4

Cuevas (URU) bat Purcell (AUS, Q) : 7-6 (7), 6-3

Johnson (USA) bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 6-4

Isner (USA, n°4) - Bye



Garin (CHI, n°5) bat Sock (USA, WC) : 4-6, 6-3, 7-5

Thompson (AUS) bat Diez (CAN, LL) : 6-3, 6-2

Tabilo (CHI) bat Harrison (USA, Q) : 6-1, 6-4

Fritz (USA, n°2) - Bye