ATP : Hewitt intronisé au Hall of Fame

Il a été mis à l'honneur. Ce samedi, à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée du côté de Newport aux Etats-Unis, en marge du tournoi ATP 250 organisé sur place, Lleyton Hewitt a été intronisé au International Tennis Hall of Fame. A la base, cette fameuse cérémonie aurait dû se dérouler l'année dernière, mais elle avait finalement été reportée, en raison de la pandémie de coronavirus. L'Australien, talent précoce dans sa discipline et aujourd'hui âgé de 41 ans, est une légende du tennis. Ancien numéro un mondial, le natif d'Adélaïde a notamment décroché pas moins de deux titres du Grand Chelem. Et plus précisément l'édition 2001 de l'US Open puis l'édition 2002 de Wimbledon. En tout, Hewitt compte un total de 30 titres ATP à son palmarès, durant l'ensemble de sa carrière.

Plus jeune numéro un mondial de l'histoire à l'époque

De plus, l'Australien a également été l'un des grands artisans de la victoire de son pays à la Coupe Davis, que ce soit lors de la saison 1999, mais également lors de la saison 2003. Après cette intronisation, et dans des propos rapportés par l'AFP, Hewitt a ainsi notamment déclaré : "Je pense que j'avais besoin de cette année supplémentaire pour trouver les mots appropriés. C'est un honneur incroyable pour moi. La présence de ma famille et de mes amis a rendu la cérémonie encore plus spéciale." Comme un symbole, cette cérémonie a eu lieu sur le court où l'Australien avait remporté son tout premier match ATP sur gazon. A l'époque, il était encore un adolescent. C'était lors de l'année 1998. Par la suite, il n'avait cessé de progresser dans la hiérarchie, devenant même le plus jeune numéro un mondial de l'histoire du tennis, lors du mois de novembre 2001. Il était âgé de 20 ans, 8 mois et 26 jours. Une position qu'il avait ensuite conservée à l'issue de la saison 2001, puis à l'issue de la saison 2002.